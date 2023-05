Hienoa, että Hämeenkadun pyöräteille Tampereella on vihdoin saatu merkittyä suojatiet näkyvästi, kirjoittaa Joonas Olli.

Aamulehdessä oli mainio ja iso juttu näkövammaisten ihmisten kokemuksista Tampereen Hämeenkadulta (AL 20.5.). Olen jutussa haastatellun Ossi Särkisen kanssa käsitellyt Hämeenkadun ratkaisuja ja parannustarpeita niin näkövammaisen kuin pyörällä liikkuvankin näkökulmasta. Halusimme kirjoituksellamme tuoda esiin, että on yhteinen etu, että erilaiset liikkujat huomioidaan kadun ratkaisuissa.

Hienoa, että Hämeenkadun pyöräteille on vihdoin saatu merkittyä suojatiet näkyvästi, ne parantavat kaikkien turvallisuutta ja selkeyttävät järjestelyitä. Samaa suojatiemaalausta toivoisi myös ajoratojen ylityksiin, jotta ne erottuisivat paremmin noista pelkistä ylityspaikoista. Valkea raita on suojatien liikennemerkkiä havaittavampi asia. Se myös ohjaa myös muun muassa näkövammaisen ihmisen opaskoiraa ja heikkonäköinen ihminen voi myös tunnistaa suojatien valkeat raidat niiden voimakkaan kontrastieron ansiosta. Valitettavasti kaupunki aikoo korvata nämä erottuvat massamerkinnät tulevaisuudessa luonnonkivellä, jolloin saatetaan taas päätyä lähes näkymättömään ratkaisuun.

Samalla voimme havaita, että kaupunkikuva ei ole mennyt pilalle, vaikka on tehty näkyvä ratkaisu. Vain käyttäjäkokemus ja kadun turvallisuus on parantunut.

On myös mahtavaa, että Tampereen kaupunki on lähtenyt yhdessä käyttäjien kanssa pohtimaan kadun muutostarpeita Hämeenkatu kaikille -projektissa. Valitettavasti vain pyöräliikennettä ei yhäkään olla huomioimassa, vaikka projektin nimessäkin puhutaan ”kaikista”. Kadusta ei voi saada toimivaa ja turvallista jalankulkijoillekaan, jos pyöräliikenteen ratkaisuja ei paranneta ja selkeytetä. Mitä enemmän alueella on jalankulkijoita sitä suurempi on tarve selkeälle erottelulle. Näin vilkkaassa jalankulkuympäristössä olisi tarve erotella pyöräliikenne selkeän materiaali- ja värierottelun lisäksi jalankulusta eri tasoon matalalla reunakivellä, aivan kuten ajoratakin erotetaan.

Tapahtumien aikaan Hämeenkatu muuttuu jalankulkijoiden määrän lisääntyessä aiempaa vaarallisemmaksi, koska yhä useampi ihminen eksyy pyörätielle.

Tieliikennelain mukaan ”tienpitäjän on suunniteltava ja rakennettava tie niin, että se täyttää yleiset turvallisuusvaatimukset. Tienkäyttäjän pitää voida luottaa siihen, että liikennesääntöjä noudattamalla tien käyttäminen on turvallista.”

Pyörätiellä kävely, seisoskelu ja bussin odottaminen ei ole jalankulkijoiden vika. Miten he voisivat havainnoida lähes näkymättömän pyörätien? Toisaalta myös pyöräilijöitä eksyy jalkakäytävälle, koska kulkumuotoja ei ole eroteltu riittävästi. Jos tienpitäjä olisi suunnitellut kadun niin, että sen käyttäminen liikennesääntöjä noudattaen olisi turvallista, eli pyörätiellä pystyisi pyöräilemään joutumatta jatkuvasti varomaan sinne ymmärrettävästikin eksyviä jalankulkijoita, niin katu olisi kaikille turvallisempi ja viihtyisämpi.

Lisäksi jo katua suunniteltaessa olisi pitänyt huomioida kunnossapidon tarpeet paremmin. Pääkatu olisi tarvinnut koko alueelle sulatusjärjestelmän. Lumitilaa sinne on vaikea järjestää. Nykyistä kapeaa pyörätietä ei mahdu edes asianmukaisella kalustolla auraamaan.

Joonas Olli

Tampere