Metaversumi on uusi taso asiantuntijatyössä

Virtuaalinen läsnäolo on muuttumassa realistisemmaksi metaversumissa, jossa tulemme viettämään aikaa kokouksissa ja konferensseissa, kirjoittavat Pirita Ihamäki ja Kati Kiljunen.

Metaversumi tuottaa työelämään uudenlaisen digitaalisen kokemuksellisen tason, joka mahdollistaa virtuaalisen läsnäolon eri puolille maailmaa. Metaverse eli suomeksi metaversumi tarkoittaa digitaalisen maailman ja virtuaalimaailman sulautumista yhteen, jossa fyysinen ja digitaalinen yhdistyvät, esimerkiksi työpajassa voit tavata tiimiläisiä ympäri maailmaa samanaikaisesti.

Lue lisää: Tuhansia työpaikkoja EU:hun luova Facebook panee kaikkensa likoon keino­todellisuuden puolesta – ”Suomelle metaversumi on tajuton mahdollisuus”

Metaversumi on jo osa arkipäiväämme, sillä pidämme toisiimme yhteyttä teknologisia alustoja hyödyntämällä, tunnetuimpia alustoja ovat Sandbox, Decentraland, Robolox ja Fortnite. Metaversumi tarjoaa kuitenkin kokonaisvaltaisemman työelämäkokemuksen, sillä sen tavoitteena on todellisen tuntuisen virtuaalimaailman toteuttaminen. Virtuaalimaailmassa reaktiomme toimivat reaaliaikaisesti ja olemme oikeasti läsnä keskittyen siellä tapahtuviin tapahtumiin ja kokemuksiin.

Virtuaalinen läsnäolo on muuttumassa realistisemmaksi metaversumissa, jossa tulemme viettämään aikaa kokouksissa, seminaareissa, konferensseissa ja koulutuksissa, toisaalta myös tekemään päivittäisiä ostoksiamme metaversumissa.

Asiantuntijatyö on vuosien saatossa muuttunut, oman työn organisointi ja itsensä johtaminen ovat keskeisiä ominaisuuksia. Metaversumista tulee arkipäivää ja esimiesten tulee hallita uusia työnohjauksen menetelmiä, esimerkiksi kanban käyttöä metaversumissa. Kanban on työkalu erilaisten töiden tehokkuuden optimointiin ja sujuvoittamiseen ja sen keskeinen periaate on visualisoida työn prosessi Kanban-taululle. Tämä tarkoittaa, että Metaverusmissa kaikki tiimiläiset voivat nähdä missä asiantuntijatyövaiheessa ollaan menossa, kuka työvaihetta tekee ja milloin työvaihe saadaan päätökseen. Metaversumissa, asiantuntijatyössä työn organisointi myös ajan hallinta, teknologian hallittavuus ja ymmärtäminen virtuaalimaailmassa, nousevat keskeiseen rooliin.

Mikä siis muuttuu, asiantuntijatyössä tulee ymmärtää työn jatkuva muutos, kuten erilaisten teknologisten alustojen tuleminen jokapäiväisiksi työympäristöiksemme ja asiantuntijoilla tulee olla halu ja kyky ottaa nämä uudet työkalut haltuun. Työelämään tulee jatkuvasti uusia osa-alueita, joita ei vielä muutama vuosi sitten ollut edes olemassa. Yksi tällainen asiantuntijatyön osa-alue, mikä muuttaa tapaamme tehdä työtämme, on Metaversumi. Asiantuntijoiden työ tulee olemaan yhä monimutkaisempaa, eikä kukaan voi hallita kaikkia osa-alueita.

Tarvitsemme verkostoja ja tapaa toimia erilaisissa virtuaalisissa tiimeissä, joissa opitaan hyödyntämään verkostoja, jotta voidaan saada parempia tuloksia työyhteisöihin. Metaversumissa tulee korostumaan tulevaisuudessa fasilitointitaidot, työ tullaan tekemään enemmän erilaisissa tiimeissä ja yhteistyömalleissa, joissa työyhteisöön kuuluu myös eri alojen ihmisiä eri yrityksistä ja jopa eri maista. Metaversumissa korostuu asiantuntijoiden digitaalinen identiteetti, joka näyttäytyy työelämän fyysisen työympäristön lisänä. Virtuaaliset vierailut toisella puolella maailmaa voivat tuntua todellisilta eri tiimeissä, eivätkä ihmiset tunne tarvetta aina matkustaa paikanpäälle.

Asiantuntijatyössä korostuu systeemiajattelu, jossa tarkoituksena on ymmärtää maailman kompleksisuus. Asiantuntijat tarvitsevat yhä enemmän kykyä ajatella ja ymmärtää isoja kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita, mikä voidaan tuoda esille visuaalisesti metaversumissa ja tehdä työympäristöstämme läpinäkyvää. Olemme jatkuvan muutoksen äärellä, meidän tulee olla valmiita Metaversumiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Pirita Ihamäki

FT, KTM, kansainvälinen liiketoimintapäällikkö, Robocoast EDIH/Prizztech

Kati Kiljunen

DI, projektipäällikkö, Robocoast EDIH/Prizztech