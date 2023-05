Opiskelijoiden on saatava parempi vastine YTHS-maksulle

Seuraavan hallituksen pitää ottaa opiskelijaterveydenhuollon haasteet vakavasti, kirjoittavat Henrik-Kristian Telkki ja Juuso Kääriäinen.

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön YTHS:n hallitus nosti kissan pöydälle kirjoituksessaan tämänhetkisistä resursseistaan (HS 26.4.). Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry jakaa YTHS:n huolen tilanteesta. YTHS on ollut opiskelijoille merkittävä palvelu, josta on ollut ilo maksaa, mutta hoitojonoissa odottaminen on jatkunut jo liian kauan.

Mediassa käydään jo keskustelua mielenterveyskriisistä. Nuorisoalan järjestöjen mukaan joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöstä. Nykytilanne on kestämätön, eikä epävarmuus vaikuta hellittävän. Tulevaisuudessa YTHS tarvitsee merkittävästi enemmän resursseja, sillä hoitotakuu, eli aika, jonka kuluessa asiakkaan kuuluu lain mukaan päästä hoitoon, lyhenee yleis- ja mielenterveyden palveluissa 90 vuorokaudesta ensin 14 vuorokauteen ja lopulta seitsemään vuorokauteen ensi vuoden lopulta alkaen.

Tällä hetkellä opiskelijat joutuvat vain odottamaan lupauksia siitä, että joku ratkaisee opiskelijaterveydenhuollon haasteet. Opiskelijat maksavat vuosittain 23 prosenttia terveydenhoitopalveluidensa rahoituksesta siitä huolimatta, käyttävätkö tai pääsevätkö he käyttämään YTHS:n palveluita. Heillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, ovatko YTHS:n palvelut lukukausittaisen maksun arvoisia. Normaalioloissa maksava asiakas saa äänestää lompakollaan, nykyjärjestelmässä tätä valinnanvapautta ei käytännössä ole.

Seuraavan hallituksen pitää ottaa opiskelijaterveydenhuollon haasteet vakavasti, ja rakentaa niin hyvät puitteet opiskelijaterveydenhuollolle, että opiskelijat haluavat kuulua sen piiriin jatkossakin. Valtion on taattava YTHS:n resurssien riittävyys riittävän hoidon varmistamiseksi. Jos se ei onnistu, YTHS-maksun maksaminen ja valinta sen palveluiden käyttämisestä on annettava opiskelijoille, jolloin maksusta säästyvät rahat voi käyttää itse parhaaksi näkemällään tavalla.

Henrik-Kristian Telkki

varapuheenjohtaja, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry

Juuso Kääriäinen

edunvalvontatiimin vetäjä, SYY ry