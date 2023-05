Sähköpotkulaudat aiheuttavat vaarallisia tilanteita ohikulkijoille, jotka liikkuvat liikennesääntöjä noudattaen, kirjoittaa Valto Lehtimäki.

25 kilometriä tunnissa kulkevilla sähköpotkulaudoilla pitäisi tieliikennelain mukaan noudattaa pyöräilijöiden liikennesääntöjä. Miksi niillä sitten saa kurvailla, missä haluaa ja pysäköidä, minne haluaa ilman poliisin puuttumista?

Suurin ongelma on, että sähköpotkulaudat aiheuttavat vaarallisia tilanteita myös ohikulkijoille, jotka liikkuvat liikennesääntöjä noudattaen.

Sähköpotkulaudoilla pitäisi liikkua pyörätiellä, mutta niitä näkyy joka päivä jalkakäytävillä jalankulkijoiden joukossa. Jalkakäytävillä liikkuvista sähköpotkulaudoista pitäisi sakottaa kuten pyöristä, mutta poliisi ei välitä sähköpotkulautojen rikkeistä yhtä paljon kuin pyöräilijöiden. Keskellä tietä oleva sähköpotkulauta on myös vaaratilanteiden aiheuttaja. Jos sähköpotkulauta on jätetty keskelle pyörätietä ja pyöräilijä tulee sitä kohti, niin ainoa vaihtoehto on pysähtyminen.

Miksi sähköpotkulaudan käyttäjä ei voi pysäköidä sähköpotkulautaa tien sivuun vaan jättää sen keskelle tietä. Sähköpotkulautojen pysäköinti on suuri turvallisuusriski kävelijöille ja pyöräilijöille.

Pariisissa vuokrattavat sähköpotkulaudat äänestettiin pois. Miksi Tampereella ei voida tehdä samalla tavalla? Tarvitaanko Tampereella kuolemaan johtava sähköpotkulaudan aiheuttama onnettomuus, jotta epäkohtiin suhtauduttaisiin vakavasti? Onko se silloin riittävän aikaista?

Valto Lehtimäki

Wivi Lönnin koulu, Tampere