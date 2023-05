On kohtuutonta pitää koulun oppilaita, vanhempia ja opettajia epätietoisuudessa tulevaisuudesta – jo vuosi sitten on luvattu koulun Karhella jatkuvan

Karhen Ympäristökoulussa on noin 50 oppilasta ja enemmänkin tulisi, kirjoittaa Essi Plihtari.

Meillä Ylöjärvellä on koulu, jossa lapsia on sivistetty jo yli sadan vuoden ajan luonnon helmassa. Siellä toteutuvat vastuulliset ympäristöä kunnioittavat arvot edelleen. Nykyään koulu toimii Ympäristökouluna. Oppilaita on noin 50 ja enemmänkin tulisi, jos Karhen kaava saataisiin kuntoon ja alueelle olisi tontteja ja rakennusmahdollisuutta. Kaavaa on nyt valmisteltu vuodesta 2008! Tällaisella politiikalla on kasvatettu kuntalaisten epäluottamusta ja passiivisuutta.

Ylöjärven valtuusto päätti viime vuonna panostaa kouluun huomattavalla rahasummalla. Nyt kuitenkin kasvatus- ja opetuslautakunta haluaa päätöksen uuteen harkintaan. Sille työlle, jota koulun opettajat ovat sinnikkäästi vuodesta toiseen tehneet, on annettava arvonsa. Hämeenkyrö on tehnyt Ympäristökoulustaan ylpeyden aiheen. Siellä syödään lähiruokaa ja kouluun panostetaan. Tällaisessa ajassa, jossa ympäristö, luonto, vastuullisuus ja monimuotoisuus on nostettu takaisin arvoonsa, on hulluutta edes keskustella tällaisen koulun olemassaolon oikeutuksesta.

Meille on jo vuosi sitten luvattu koulun Karhella jatkuvan. On kohtuutonta pitää koulun oppilaita, vanhempia ja opettajia jatkuvassa epätietoisuudessa koulun tulevaisuudesta. Tässä ei ole kyse niinkään rahasta vaan tahtotilasta.

Toivon Ylöjärven valtuutettujen pitävän kiinni tekemistään päätöksistä koskien Karhen koulua. Kaikkien etu olisi tehdä luotettavaa, selkeää ja reilua politiikkaa. Tällöin saataisiin koko kuntaan aktiivisia kunnan alueelle panostavia kuntalaisia sekä yrittäjiä.

Essi Plihtari

Ylöjärvi