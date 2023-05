On turha syyllistää pysäköinninvalvojaa, jos hänet on ohjeistettu, että maasto alkaa asvaltin reunasta ja hän sillä perusteella kirjoittaa maastopysäköinnistä virhemaksun, kirjoittaa Antero Hammar.

Laki on kuin se luetaan vai tulkittaanko sitä? Käyttäessä päällysteen reunaa perusteena maastopysäköintiin perustuvan pysäköintivirhemaksun kirjoittamiseen, saattaa ajoneuvon kuljettaja virhemaksun välttääkseen pysäköidä ajoneuvonsa tieliikennelain 37 pykälän vastaisesti, jos ei nyt vaarantaen, niin ainakin haitaten muuta liikennettä.

Tampereen kokoinen kaupunki tarvitsee pysäköinnin valvontaa ja pysäköinninvalvojat tekevät arvokasta työtä. En vain ymmärrä, miksi Tampereen kaupunki ei tee mitään tälle paljon mielipahaa aiheuttavalle maastopysäköinnille, josta saa lähes poikkeuksetta lukea jokaisen vähänkin suuremman tapahtuman yhteydessä?

Maastoon saa pysäköidä maastoliikennelain mukaan maanomistajan luvalla ja katualueet Tampereella omistaa Tampereen kaupunki. On aivan turha syyllistää työtään tekevää pysäköinninvalvojaa, jos hänet on ohjeistettu, että maasto alkaa asvaltin reunasta ja hän sillä perusteella kirjoittaa maastopysäköinnistä virhemaksun kuljettajalle, joka liikenneturvallisuuden edistämiseksi noudattaa tieliikennelain 36 pykälää, jonka mukaan ajoneuvo on pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa.

Liikenneviraston ohjeessa tien reuna on määritelty autojen käyttämäksi tien pientareen ulkoreunaksi myös tapauksissa, joissa on erillinen kevyen liikenteen väylä. Piennar taas on ajoradasta reunaviivalla erotettu tien pituussuuntainen osa. Piennar jaetaan päällystettyyn pientareeseen ja sorapintaiseen tukipientareeseen.

Vaihtoehtoja tähän mielipahaa ja Tampereelle imagohaittaa aiheuttavan maastopysäköinnistä saatujen virhemaksujen välttämiseksi on kaksi. Tampereen kaupunki sallii maastopysäköinnin tapahtumien yhteydessä ja/tai merkitsee selkeästi epäselvissä tapauksissa tien reuna, koska se ei todellakaan aina ole sama kuin päällysteen reuna.

Antero Hammar

Tampere