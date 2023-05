Kansalaisjärjestöt ovat olleet tärkeä toimijoita Suomessa koko itsenäisyyden ajan, kirjoittaa Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori.

Olen samaa mieltä Miko Bergbomin (AL 15.5.) kanssa siitä, että julkisen sektorin menojen kasvua on pystyttävä hillitsemään. Bergbomin tavoin pidän tärkeänä, että terveydenhuolto, opetus ja turvallisuus ovat hyvinvointivaltion kriittisiä toimintoja. Listaan lisään vielä sosiaaliturvan. Ilman sosiaaliturvaa ja -palveluja meillä ei ole hyvinvointivaltiota.

Hallitusneuvotteluissa tarvitaan nyt viisautta ja kaukonäköisyyttä. Kun menoja karsitaan yhdestä kohtaa, on vaarana se, että aiheutetaan kuluja toiseen paikkaan. Samaan aikaan pitäisi pystyä lisäämään myös tuloja.

Keskisuuren paikallisen kansalaisjärjestön toiminnanjohtajana kannan huolta siitä, että järjestöjen työtä ei tunneta ja sen vaikutuksia ei tunnisteta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan kannattaa panostaa. Järjestöt tuottavat hyvinvointia yksilötasolla, säästöjä julkisen sektorin menoissa ja taloudellista tuottoa.

Kun panostamme matalan kynnyksen palveluihin, vapaaehtoistoimintaan, vertaistukeen ja ongelmia ennaltaehkäisevään toimintaan, vähennämme tarvetta raskaisiin ja kalliisiin erityispalveluihin. Luomalla kaikille mahdollisuuksia kuulua johonkin yhteisöön ja tehdä jotain merkityksellistä, vahvistamme ihmisten kykyä ja mahdollisuutta toimia hyvinvointia tuottavina kansalaisina.

Olipa näkökulma yhteiskunnallinen tai yritystasoinen, niin työvoiman saatavuus ja tuottavuus ovat riippuvuussuhteessa yksilöiden hyvinvointiin, terveyteen ja työkykyyn. Aktiiviset ja hyvinvoivat ihmiset, jotka kokevat kuuluvansa yhteiskuntaan ja ovat motivoituneita tuomaan oman panoksensa yhteiseen rakennelmaamme, ovat talouden voimavara. Tässä kansalaisjärjestöjen toiminta on merkittävässä roolissa.

Setlementtiliikkeen ja koko kansalaisjärjestöjen laajan kentän asiantuntijuutta on tärkeää hyödyntää turvallisen yhteiskunnan rakentamisessa. Puolustuspolitiikan vahva kulmakivi on vakaa ja demokraattinen yhteiskunta, jota rakennetaan kaikkien yhteisvoimin. Yhteiskunta, jossa jokainen voi kokea olevansa tarpeellinen ja yhdenvertainen jäsen, tuottaa sisäistä turvallisuutta ja on vahva yhteiskunta.

Tänä päivänä elämme kaikki keskellä kestävyysmurrosta, josta emme selviä pienillä muutoksilla. Kaikkien ihmisten hyvinvointi, talous, terveys ja turvallisuus on uhattuna. Ilmastonmuutos ja luontokato eivät katso valtioiden rajoja. Hyvinvointivaltion säilyttäminen on kuitenkin mahdollista. Kyse on viisaista valinnoista, joilla nappaamme kiinni positiivisista kehityskuluista. Ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvinvoinnin näkeminen investointina tuottavuuteen ja luottamuksen ja osallisuuden vahvistaminen ovat myönteisen tulevaisuuden rakennuspalikoita.

Kansalaisjärjestöt ovat olleet tärkeä toimijoita Suomessa koko itsenäisyyden ajan. Esimerkiksi setlementtiliike on toiminut jo yli 100 vuotta Suomessa – sillanrakentajana, vapaan sivistystyön ja harrastustoiminnan tuottajana, yhteisöjen rakentajana ja hyvinvointipalvelujen kehittäjänä. Järjestöjen kokemusta ja osaamista kannattaa hyödyntää, kun etsimme ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden ongelmiin. Järjestöjen toimintaedellytyksien varmistaminen on osa hyvinvointivaltion turvaamista ja kestävän maailman rakentamista.

Mervi Janhunen-Ruusuvuori

toiminnanjohtaja, Setlementti Tampere ry