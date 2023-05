Tampereen kaupungin sisäilmatoimintamalli on käytössä Tredussa.

Mielipidekirjoituksessa kerrottiin opiskelijan kokevan mahdollisesti sisäilmaan liittyviä oireita Tredun Metsätien toimipisteen asuntolassa Kurussa (AL 2.5.). Tilanne on tietysti ikävä ja vakava, ja se selvitetään asianmukaisin menetelmin.

Tredun toimipisteissä on käytössä Tampereen kaupungin sisäilmatoimintamalli, jonka mukaan meille esille tulevia sisäilmaongelmia tai haittailmoituksia lähdetään selvittämään. Tilannetta on Tredun Kurun asuntoloiden osalta selvitetty jo aiemmin.

Saimme Kurun asuntoloista ilmoituksen mahdollisesti sisäilmaan liittyvistä haitoista kevättalvella 2021–2022. Tämän jälkeen teimme sisäolosuhdekyselyn opiskelijoille, jotka asuntoloita käyttävät. Kyselyyn tuli alle 10 vastausta. Teimme kohdekäynnin asuntoloihin kyselyn perusteella tammikuussa 2022, ja tarkastimme aistinvaraisesti kaikki ilmoitetut asuntolat, mutta myös muita asuntoloita. Tällä käynnillä emme havainneet aistinvaraisia merkkejä kosteusvaurioista tai homeesta. Sen sijaan havaitsimme, että siivottavuus tai siisteys ei ollut kaikissa tiloissa hyvällä tasolla. Kaupungin ja Tredun sisäilmatoimintamallin mukaisesti tällaisista asioista tulee huolehtia ihan ensimmäisenä ja kun ne on laitettu kuntoon. Jos tilanne jatkuu edelleen, jatketaan asian selvittämistä.

Tredulle oli tullut marraskuussa 2022 ilmoitus asuntoloista, ja siihen on vastattu tällä samalla ohjeella. Tämän jälkeen yhteydenottoja ei ole tullut. Toimipisteessä on sovittu, että mahdollisesti sisäilmasta oireilevat opiskelijat ohjataan opiskeluterveyteen selvittämään, mistä oireet voivat johtua. Tämä on tärkeää myös opiskelijan itsensä kannalta, jotta voidaan poissulkea kaikki mahdolliset muut samantyyppistä oireilua aiheuttavat tekijät. Tästä syystä myöskään kukaan ei voi tehdä toisten puolesta ilmoitusta, vaan asia on aina henkilökohtainen.

Ikävä kyllä sisäilmaoireilu on niin epäspesifiä, että mitään oiretta ei voida suoraan yhdistää sisäilman epäpuhtauksiin. Tästä syystä opiskeluterveys voi vain todeta, että oireet voivat liittyä sisäilmaan tai selittyä muilla terveyteen vaikuttavilla tekijöillä.

Opiskeluterveyden kanssa on sovittu ilmoituskäytännöstä mikäli vastaanotolle tulee opiskelija mahdollisesti sisäilmaan liittyvien oire-epäilyjen kanssa. Tämän lisäksi opiskelijoilla (tai heidän huoltajillaan) on mahdollisuus olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen, joka valvoo tilannetta opiskelijoiden näkökulmasta. Kaikkiin alla oleviin toimijoihin voi olla, ja kehotammekin olemaan, suoraan yhteydessä matalalla kynnyksellä.

On meidän kaikkien etu ja tavoite, että tilat ovat kunnossa ja käyttäjät voivat olla niihin tyytyväisiä. Tähän myös tällä sisäilmatoimintamallilla pyritään.

Laura Pyykkö

sisäilma-asiantuntija

Mari Nieminen

toimipistepäällikkö

Niko Laakso

kiinteistömanageri