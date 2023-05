Hyvinvointialueiden tulee huolehtia siitä, että maksut jätetään lain mukaisesti perimättä, jos periminen vaarantaa toimeentulon.

Sosiaali- ja terveyspalveluista nykyisin vastaavat hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa. Hyvinvointialueilla on tietyissä rajoissa valta päättää sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä asiakasmaksuista, ja lähes kaikki hyvinvointialueet perivät esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä korkeimman mahdollisen maksun.

Potilasjärjestöt ovat saaneet palautetta muutoksista maksuissa hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. Maksuja on yhtenäistetty alueilla, minkä vuoksi osa ihmisistä on entistä huonommassa asemassa. Esimerkiksi aiemmin kunnan järjestämä maksuton jalkojenhoidon käynti on maksullinen tai hoitajakäynnistä peritään nykyisin poliklinikkamaksu.

Vuosittain satojatuhansia sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja päätyy ulosottoon. Hyvinvointialueiden tulee entistä vahvemmin huolehtia siitä, että maksut jätetään lain mukaisesti perimättä tai niitä huojennetaan, jos maksujen periminen vaarantaa ihmisen tai hänen perheensä toimeentulon. Kenenkään etua ei palvele, että peruspalvelujen käyttö johtaa ulosottokierteeseen. Päinvastoin – ihmisiä tulisi ohjata oikeiden palvelujen pariin, ja erityisesti paljon palveluja käyttävillä asiakasmaksut ja maksuhuojennukset tulee ottaa puheeksi jo hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatiessa. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen on tutkitusti tehokkain keino keventää pienituloisten terveysmenorasitetta.

Asiakasmaksulain uudistamista tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella ja lainsäädännöllä ohjata asiakasmaksujen määräytymistä yhdenvertaisemmaksi. Hyvinvointialueet perivät, mitä laki sallii, eikä lain edellyttämiä maksuhuojennuksia nykyisin käytetä riittävästi.

Terveyskeskuslääkärikäyntien maksujen alentaminen ja helppo saavutettavuus edistää hoitoon hakeutumista ajoissa ja ennaltaehkäisee sairauksien pahenemista tai liitännäissairauksien puhkeamista.

Laura Tuominen-Lozić

sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Suomen Diabetesliitto ry

Päivi Opari

erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry