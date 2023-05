Valvottujen tapaamisten määräämisperusteita tulisi keventää ja resursseja tapaamispaikkapalveluiden parissa lisätä, kirjoittaa nimimerkki Äiti.

Äitienpäivä herättää meissä monenlaisia tunteita. Keskusteluun on viime vuosien aikana nostettu yhä enemmän lapsettomien tuska sekä seksuaali-, sukupuoli- ja kehovähemmistöön kuuluvien oikeudet. Mainonta on suunnattu hyvin vahvasti ja yksipuolisesti - rakasta äitiä muistaen. Näiden kipeiden aiheiden rinnalle nostaisin vielä heidät, joiden lapsi tai lapset eivät kutsu äitiä enää äidiksi. Heidät, joiden lapsella tai lapsilla ei ole lupaa rakastaa äitiään. Kerron lyhyesti, miksi.

Taustalla on vuosia jatkunut lähisuhdeväkivalta. Monimuotoinen satuttaminen ja vallankäyttö, joka on kohdistunut sekä vanhempaan että lapsiin. Käräjäoikeudessa istutut lukemattomat tunnit eivät ole tuoneet helpotusta. Moni vahingoittava teko on edelleen mahdollinen, muun muassa, että toisella vanhemmista on mahdollisuus mustamaalata toista. Tai yhtäläiseen keinoon on tarttunut usein vain toinen heistä. Mustamaalaaminen satuttaa lapsia valtavasti ja sitä kautta myös vanhempaa. On tultu siihen pisteeseen, että lapsilla ei ole enää lupaa rakastaa. Äidin olemassaolo on verhottu mustalla harsolla – lukemattomilla valheellisilla väitteillä. Lapset eivät enää kutsu äitiä äidiksi. Se sana ei nouse heidän huulilleen – edes vanhasta tottumuksesta, koska heille asetettu paine on liian kova.

Äitienpäiväkorttia ei tehdä. Lahjaa tai kukkaa ei ojenneta. Aamun halausta ei voi saada. Tilalla on ristiriitaisuutta, katkeruutta, vihaa ja surua – monenlaisia tunteita. Lasten lupa rakastaa äitiä ja juosta spontaanisti hänen syliinsä on kateissa. Sitä ei ole. Ja koska rakastavan äidin olemassaoloa ei hyväksytä, lapset oireilevat monella tavalla. Samalla heidän tukemisensa on vaikeaa, koska ”pahalta ja ilkeältä” äidiltä ei voi ottaa apua vastaan. Kaikki tämä on meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme mahdollista ja monille todellisuutta.

Apua ja tukea lähisuhdeväkivallan keskellä kamppaileville on edelleen liian vähän tarjolla. Väkivalta ei pääty eroon. Se jatkuu vielä vuosia sen jälkeen ja erityisesti lasten kautta. Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Väkivallan seurauksena he voivat väistämättä pahoin ja mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ylikuormitettuja. Näin ei voi jatkua. Mitä voisimme tehdä paremmin?

Itse ajattelen, että valvottujen tapaamisten määräämisperusteita tulisi keventää ja resursseja tapaamispaikkapalveluiden parissa lisätä. Täten yhteys molempiin vanhempiin säilyisi, mutta väkivallattomalla tavalla. Lisäksi väkivallan kohteena olevalla vanhemmalla tulisi olla mahdollisuus palautua. Hänen tuekseen pitäisi tarjota turvallista ja edullista lastenhoitoapua. Työtä on siis tehtävä, sillä toivon monen muun vanhemman tavoin, että lapseni saisi vielä jonain päivänä sanoa nuo maailman kauneimmat sanat: Rakastan sinua Äiti. Ja minä saisin istua lapseni vierellä, kun hänellä on vaikeaa - olla hänen tukenaan. Ilosta puhumattakaan.

Äiti

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä lasten yksityisyyden suojaamiseksi.