Manse PP vastaa eläkeläislipun ostajalle: Alennuspaikat on suunnattu isoimpiin katsomoihimme

Manse PP laski eläkeläis- ja opiskelijalipun hintaa viime kaudesta, kirjoittaa toiminnanjohtaja Tero Rantalainen.

Pesiskausi on taas käynnissä. Manse PP on alentanut tälle kaudelle eläkeläislipun hintaa sekä luonut aiempaa edullisempia hintakategorioita. Uudistuksella pyritään siihen, että katsojilla olisi yhä enemmän valinnanvaraa seurata Mansen Superpesis-otteluita. Manse PP alensi eläkeläisten ja opiskelijoiden lippujen hintoja viime kesästä noin 15 prosenttia.

Kari Salo kirjoitti eläkeläislippujen sijoittamisesta katsomoihin E1 ja E2 (AL 10.5.) .

Kaupin stadionilla kaikki katsomopaikat ovat katettuja ja lähempänä kenttää kuin muilla paikkakunnilla. Se takaa Suomen parhaan katsojakokemuksen kaikista istuimista. Totta kai myös muilla, kuin eläkeläisillä on mahdollisuus ostaa lippu katsomoihin E1 ja E2 eli Salon perhe ja kaikki muutkin pääsevät halutessaan aina vierekkäin istumaan otteluissa.

Valitettavasti Kaupin stadionin katsomokapasiteetti on keskikatsomoiden osalta rajoitettu. Tämän vuoksi on jouduttu tekemään kompromissi ja suuntaamaan alennuspaikat isoimpiin katsomoihimme. Katsomot, joihin kyseessä olevat alennukset annetaan, ovat viime kesänä olleet kaikista suosituimpia näihin alennusryhmiin kuuluvien keskuudessa. Myös muissa pääsarjoissa on käytössä vastaava sijoittelu tiettyihin katsomonosiin. Lienee syytä vielä mainita, että alennusryhmiin kuuluva henkilö voi tietenkin ostaa normaalihintaisen lipun myös muuhun katsomon osaan niin halutessaan. Esteettömät paikat sijaitsevat kotipesän takana.

Alkavalla pesiskaudella valinnanvaraa lippujen hinnoissa on enemmän kuin koskaan, lämpimästi kaikki tervetuloa manselaisen huippupesiksen pariin.

Tero Rantalainen

toiminnanjohtaja, Manse PP Edustus ry