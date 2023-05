Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämistä on perusteltu luontomatkailun tarpeilla – ”Väite on hölynpölyä”

Luontomatkailu ei tarvitse Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämistä, kirjoittaa Liisa Tyllilä.

Julkisessa keskustelussa Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämistä isommaksi kansallispuistoksi on perusteltu luontomatkailun tarpeilla. Luontomatkailuyritystä yli 30 vuotta Pirkanmaalla pyörittäneenä sanon, että väite on hölynpölyä – luontomatkailu ei suurempaa kansallispuistoaluetta tarvitse eikä kaipaa!

Tredun lehtori Janne Ruokonen ja johtaja Kirsi Viskari kirjoittivat aiheesta metsäopetuksen kannalta ja perustelivat selkeästi, millaisia ongelmia ison suojelualueen muodostaminen laadukkaalle ja edistykselliselle metsäopetukselle Kurussa merkitsisi (AL 9.5.). Samoin paikallislehdissä alueen maanomistajat ovat ilmaisseet selkeän kantansa kansallispuistojen yhdistämistä vastaan.

Kansallispuistot ovat kieltämättä vetovoimaisia luontokohteita. Mikä tarkoittaa väistämättä, että niiden palveluvarustus pitää rakentaa kulutusta kestäväksi. Parhaimmillaan ne palvelevat itsenäisesti luonnossa liikkuvia kävijöitä – me luontomatkailuyrittäjät mieluiten karttamme alueita, joilla on jo paljon muita retkeilijöitä. Kansallispuistot sijaitsevat kaukana asutuksesta ja työpaikoista – matka itsessään vie liikaa aikaa yleensä maksimissaan työpäivän mittaisilta luontoretkiltä. Siksi me valitsemme mieluiten lähikohteet.

Luonnonsuojelu on tärkeää ja sitä tarvitaan. Metsiä pitää hoitaa siten, että lajikato pysähtyy, mutta suojelu pitää voida toteuttaa hallinnollisesti kansallispuistoja kevyemmin ja kustannustehokkaammin.

Liisa Tyllilä

luontomatkailuyrittäjä, Ylöjärvi