Koiranomistajat ovat suuri ulkoilijaryhmä, olisi korkea aika osoittaa joka kunnasta alue koirametsäksi tai muuttaa koirien kiinnipidon vaatimuksia, kirjoittaa Elisa Kissa-Öberg.

Espanjasta Suomeen muuttaneen miehen Tampereella vapaana kulkeva koira on herättänyt suurta huomiota. Sosiaalisessa mediassa moni on kertonut koiran hyökkäyksistä, joista poliisilla ei kuitenkaan ole tietoa. Kaksi rikosilmoitusta on tehty koiran vapaana kulkemisesta taajama-alueella.

Sadat kommentoijat eri Facebook-ryhmissä ovat liikuttavan yksimielisiä siitä, että miehen tulee noudattaa lakia, jonka mukaan koira ei saa olla vapaana taajamassa tai metsässäkään ilman maanomistajan lupaa.

Koiran omistaja tulee eri kulttuurista. Madridin kaupungin nettisivuilla kerrotaan, että koiria saa juoksuttaa puistoissa vapaana parina iltatuntina päivittäin.

Suomessa koiria pyritään nykyään suojaamaan vieraiden koirien tapaamiselta ja niinpä suuri osa koirista ärsyyntyy jo pelkästään vastaan tulevista koirista. Sen sijaan, että omistajat kouluttaisivat koiransa, he syyttävät koiransa "reaktiivisuudesta" vastaan tulevia koiria. Tosiasiassa nämä reaktiiviset koirat eivät koe omistajaansa turvalliseksi vaan uskovat olevansa vastuussa tämän suojelemisesta.

Niille, jotka kokevat, että koiran onnellisuutensa takia on saatava myös juosta vapaana, tarjotaan yleensä näitä vaihtoehtoja: joko ostat tai vuokraat omaa maata tai käyt koirapuistoissa tai koirametsissä. Koirapuistot ovat lähes poikkeuksetta hyvin pieniä ja epäviihtyisiä. Rospuuttoaikana monet ovat myös hyvin kuraisia. Ilmaisia koirametsiä taas ei taida olla muita kuin yksi pääkaupunkiseudulla. Tampereen seudulla puolestaan on pari "metsää", jotka ovat vähän yli 100 metriä kanttiinsa, ja joita vuokrataan vähintään puolen tunnin vuoroissa.

Koska koiranomistajat ovat suurin yksittäinen ulkoilijaryhmä, olisi korkea aika edes meidän, jos ei koirien takia, joko osoittaa joka kunnasta alue koirametsäksi (alueen ei välttämättä tarvitse olla aidattu, ei ole pääkaupunkiseudullakaan) tai muuttaa koirien kiinnipidon vaatimuksia. Virallisella tottelevaisuuskokeella voisi osoittaa koiran olevan hallinnassa ja saada luvan koiran vapaana pitämiseen.

Kukaan ei tämän tapauksen jälkeen uskalla julkisuudessa myöntää pitävänsä koiraansa vapaana muualla kuin omalla maallaan, koirapuistoissa tai -metsissä. Käytännössä kuitenkin lähes jokainen tekee niin.

Elisa Kissa-Öberg

Hämeenlinna