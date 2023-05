Tilauskulttuuri kaipaa muutosta, jotta hankintapäätöksiä ei tehdä vain hinnan perusteella, kirjoittaa Jenni Lautso.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL teettivät tilaajille ja tarjoajille kyselyn arkkitehtipalveluiden julkisista hankinnoista. Vastaukset osoittivat, että hankintakriteereissä korostuu liiaksi hinta ja liian vähän laatu, vaikka vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että hinta–laatu-suhdetta pitäisi muuttaa nykyistä laatupainotteisemmaksi.

Huolestuttavaa tämä on etenkin siksi, että julkiset hankinnat koskevat sosiaalisesti tärkeiden kohteiden, kuten koulujen ja päiväkotien, suunnittelua. Tilauskulttuuri kaipaa muutosta, jotta hankintapäätöksiä ei tehdä vain hinnan perusteella.

Lääkäri sitoutuu valalla toimimaan eettisesti potilaan parhaaksi. Yhtä lailla arkkitehdin tehtävä on ajatella loppukäyttäjää ja hakea kestävää ratkaisua. Sairaalasuunnittelussa, oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa ihmislähtöinen ja tasavertainen suunnittelu tuottaa lopulta terveyttä, koulutusta ja hyvinvointia.

Tälle laadukkaalle suunnittelulle on varmistettava riittävät kustannusraamit myös silloin, kun suunnitellaan arjen ympäristöjä. Niitä, joissa asumme, vietämme vapaa-aikaa, teemme töitä, opimme, saamme hoitoa, liikumme.

Suomalainen rakennuskanta on tullut peruskorjausikään, ja yhä useammin pohditaan, mitä kunnostaa ja muuntaa ja mitä taas purkaa uuden alta. Korjausrakentaminen on uudisrakentamista kestävämpää, mutta aina olemassa oleva rakennuskanta ei taivu esimerkiksi nykyaikaiseen oppimiseen tai hoitotyöhön. Muun muassa tämä kinkkinen arviointi on laadukasta suunnittelua.

Ihmislähtöisyys, eli eläytyminen erilaisten käyttäjien asemaan, on keskeinen osa arkkitehdin ammattitaitoa. Hyvä arkkitehtuuri on paitsi toiminnallisten haasteiden ratkaisua ja estetiikkaa, myös myötätuntoa ja moninaisten käyttäjien osallistamista.

Myös ihmislähtöisyys ja tasavertaisuus ovat osa laadukasta suunnittelua.

Toivon siis, että suhtautuisimme arjen ympäristöjen laatuun samanlaisella kunnianhimolla kuin kaupunkikuvan hienoimpiin arkkitehtuurisiin aarteisiin. Vain siten voimme varmistaa, että kaupunkiympäristön ja rakennusten suunnittelu on sosiaalisesti kestävällä pohjalla.

Satsaus laadukkaaseen arkkitehti- ja kaupunkisuunnitteluun on vastuullinen investointi, joka kantaa pitkälle tuleviin vuosikymmeniin.

Jenni Lautso

arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu -toimialan johtaja, Sweco

Lue lisää: Ruotsalainen Sweco ostaa tamperelaisen arkkitehtitoimisto Nevan

Lue lisää: Nämä yritysryhmittymät kilpailevat Tampereen ratikan jatkohankkeesta