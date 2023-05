Kaupunkiluonnon hoitotoimenpiteet tulee rajata pesintäajan ulkopuolelle, kirjoittaa ympäristösuunnittelija Laura Vänskä.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen kuuluu myös se, että pesintäaikana huomioidaan kaupunkiympäristössä elävät linnut ja nisäkkäät.

Olen toukokuun aikana seurannut Tampereella, kun puustoa ja pensaikkoa on raivattu, vaikka pesintä on nyt kiivaimmillaan. Pesien havainnointi on vaikeaa ja siksi tällaisten toimenpiteiden tekeminen pitäisi jättää pesintäajan ulkopuolelle, jottei vahinkoa aiheuteta, edes tahattomasti. Toimenpiteitä on tehty esimerkiksi Iidesjärven alueella. Alue on tunnettu rikkaasta linnustosta ja jo tämän pitäisi olla esteenä sille, ettei maalis- ja elokuun välisenä aikana alueella tehtäisi minkäänlaisia raivaustöitä mahdollisen pesinnän takia.

Jotta kaupunkiluonnon monimuotoisuutta saadaan lisättyä ja ylläpidettyä, on eri toimijoiden oltava samalla sivulla siitä, mitä tapahtuu ja miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Olisikin toivottavaa, että tulevaisuudessa hoitotoimenpiteissä huomioitaisiin entistä paremmin luonnon hyvinvointi.

Laura Vänskä

ympäristösuunnittelija, Tampere