Asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että kansalaiset rinnastivat valtionvelan oman taloutensa velka-ajatteluun, kirjoittaa Marko Asell.

Eduskuntavaalit on käyty ja hallitusohjelman työstäminen Säätytalolla on käynnistynyt. Kokoomus nousi vaaleissa valtakunnan suurimmaksi puolueeksi velka- ja talouspuheellaan, joka kampanjana onnistui. Ihmiset pelkäsivät valtion velkaantumista jo yhtä paljon kuin ilmastonmuutosta, osoitti Ylen kyselytutkimus.

Talouden asiantuntijoiden mukaan näyttääkin valitettavasti siltä, että kansalaiset rinnastivat valtionvelan oman taloutensa velka-ajatteluun. Taloustieteen professori Hannu Vartiainen totesi keskustelun olleen ylimitoitettua sanoen, että ”poliittista retoriikkaa vaalien alla, joka kuitenkin yksinkertaistaa kysymystä siitä, mistä valtion taloudessa ja velassa on kysymys.”

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mikko Puhakka ei myöskään antanut pisteitä Suomen velkakeskustelulle todetessaan: ”keskustelu on epätäsmällistä ja sen seurauksena harhaanjohtavaa. Pitäisi keskittyä katsomaan velan suhdetta kokonaistuotantoon eikä pelotella ihmisiä miljardisummilla.”

Ekonomisti Sixten Korkman on ollut samoilla linjoilla ja totesi vaalien jälkeen 15.4., ettei pidä kokoomuksen tavoitetta kuuden miljardin euron menoleikkauksista tulevan vaalikauden aikana poliittisesti mahdollisena tai talouspoliittisesti edes järkevänä. Tähän toki kokoomusvaikuttajat riensivät oikomaan, että tarkoittivat sopeutustavoitetta, johon pitää laskea myös työllisyyden lisääminen ja rakenteelliset uudistukset, joilla talous vahvistuu. Sen täsmällisemmin ei rakenteellisiin uudistuksiin vaalien alla syvennytty, pian näemmekin hallitusohjelman valmistuttua mitä ne ovat.

Pidän tärkeänä, että talouden tasapainoa ei haeta lisäämällä hyvinvointivelkaa tai osaamisvelkaa. On huolehdittava siitä, että vuoden alussa aloittaneilla hyvinvointialueilla on riittävät resurssit asettua oikeisiin uomiinsa niin, että kuntalaiset saavat tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ajoissa asianmukaiseen hoitoon pääsy vähentää kalliimman hoidon tarvetta, joka on taloudellisesti järkevää, ja inhimillisesti parempi kuin saada myöhässä kalliita erikoissairaanhoidon palveluja.

Ennaltaehkäisevän toiminnan keinoja ja hyvinvointia edistäviä linjauksia kannattaa hallitusohjelmaneuvotteluissakin alleviivata. Kansalaisten kunnon heikkeneminen liikkumattomuuden takia on yksi keskeinen asia, johon toivon myös tulevalta hallitukselta vaikuttavia ohjelmakirjauksia. Liikkumattomuuden kustannukset ovat 3,5-–7 miljardia euroa, joten ei ihan pieni kansantaloudellinen kysymys. Työkyvyn ylläpito ja parantaminen on vahvasti myös elinkeinoelämän ja työnantajien intresseissä. Tuoreen australialaisen tutkimuksen mukaan liikunnalla on dramaattiset vaikutukset mielenterveysongelmien hoitokeinona. Liikunta voi hoitaa masennusta ja ahdistusta paremmin kuin terapia tai lääkehoidot. Teho on jopa puolitoista kertaa suurempi. Tähän asiaan on tärkeää reagoida Suomessakin, jossa suurimmat työkyvyttömyyttä aiheuttavat ongelmat ovat nimenomaan mielenterveydellisiä.

Oikeistohallituksen leikkaustalkoisiin heittäisin vielä Suomen menestyksen ykkösasian, koulutuksen. Siitä ei pidä leikata. Marinin hallitus panosti koulutukseen investointina tulevaisuuden menestyksellemme.

Vihreän siirtymän markkinat ovat mahdollisuus osaavalle Suomelle ja tarkoittaa vientituloja, työtä ja hyvinvointia maahamme, samalla kun vastaamme kärjessä ilmastonmuutoksen haasteisiin. Valitettavasti todennäköinen perussuomalainen valtiovarainministerimme ei halua kannattajiensa tätä ymmärtävän.

Marko Asell

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)