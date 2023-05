Heinäpuiston hävittämisen talousvaikutuksista kirjoittaa Maire Riipinen.

Tampereen yhdyskuntalautakunta jätti Pyynikintorin alueen kaavasuunnitelman pöydälle. Päätös antaa toivoa alueen säästymisestä tuholta. Heinäpuiston Puolustajissa on keskusteltu lautakunnan päätöstä odoteltaessa kaupunkikulttuurin ja kaupunkiluonnon arvon lisäksi myös kaavan talousvaikutuksista. Esillä ovat olleet esimerkiksi seuraavat näkökohdat:

Kaavaehdotus sisältää yhä Heinäpuiston päälle 5-kerroksisen uudisrakennuksen, joka on vastoin Lars Sonckin asemakaavan hienostunutta henkeä. Lähtökohtana on ollut kattaa osa taidemuseon laajennuksen kustannuksista rakennusoikeuksien myynnillä. Tavoitetta ei enää edes mainita eikä sen toteutumista arvioida kaavaselostuksessa. Perustelu on osoittautunut harhaksi.

Kaavatalousselvityksessä todetaan: ”Asemakaavan muutoksen lähtöajatuksena on ollut myydä rakennusoikeutta, josta saatavilla tuotoilla olisi voitu rahoittaa osittain asemakaava-alueella sijaitsevan taidemuseon laajentamista. Kaavaluonnosvaiheessa molempien täydennysrakentamislaajuuksien nettovaikutus oli vielä positiivinen. Tämä ajatus ei kuitenkaan enää toteudu koska täydennysrakentamisen volyymi jää merkittävästi alkuperäisestä tavoitteesta sekä kaavaluonnosvaiheessa esitetystä laajuudesta. Pyynikintorin maanalainen pysäköintilaitos on ratkaisultaan raskas ja ylimitoitettu.”

Pysäköintilaitoksen kustannuksista vain pieni osa on katettavissa uudisrakentamisen autopaikkojen myynnillä. Jokainen velvoiteautopaikkaa tuottaisi 49 500 euron tappion kaupungille. Lisäksi jäisi 147 autopaikkaa kokonaan vaille maksajaa. Kaupungin vastuulle jäisi 12,3 miljoonan euron kustannus. Vain pieneen osaan löytyy ehkä maksaja jossain hämärässä tulevaisuudessa.

Keskeisin peruste hankkeelle on kääntynyt päälaelleen. Rakentamista havitellaan silti. Rakentamisen keventäminen esitetään kompromissina. Onko se kompromissi, että ainutkertainen kulttuurimaisema raiskataan pienemmällä rakennuksella kuin alun pitäen aiottiin?

Jos taidemuseota halutaan viedä eteenpäin, voisi Heinätorin ja Heinäpuiston jättää kaavan ulkopuolelle. Näin ei hidastettaisi kaavoitusta eikä altistettaisi sitä pitkälle valitusprosessille. Myös Pyynikintorin pysäköintilaitos näyttää hätäisesti harkitulta. Kaupungin palkkaama konsultti Sitowisekin suosittaa, että Amurin pysäköintiratkaisut pitäisi arvioida laajempana kokonaisuutena, koska Pyynikintorin sijaintikaan ei ole sille optimaalinen. Jospa säästyvä summa käytettäisiin taidemuseoon – siihenhän rahaa juuri taidettiin kaivata!

Maire Riipinen

Tampere