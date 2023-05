Tampere-talo tuo tapahtuma-alalle kasvua ja kumppanuuksia, kirjoittavat Paulina Ahokas ja Kristiina Michelsson.

Tampere-taloa käsittelevässä jutussa (AL 1.5.) tuotiin vahvasti esille sitä, miten yritys vie markkinoita yksityiseltä sektorilta. Kaikki ne tapahtumat, joita Tampere-talo on promoottorina tuottanut Tampere-talon kiinteistön ulkopuolella, on tuotettu yhteistyössä yksityisen sektorin yritysten tai muiden julkisessa omistuksessa olevien yksiköiden kanssa.

Lue lisää: Tampere-talon bisnes herättää kysymyksiä tapahtuma-alan yrityksissä, nyt sen toiminta jaetaan kahtia – Kysyimme, millä perusteella tytäryhtiö toimii

Olemme halunneet mahdollistaa tällaisten sisältöjen syntymistä, sillä ilman Tampere-talon osaamista ja resursseja, tuotannot eivät olisi välttämättä koskaan toteutuneet. Esimerkiksi Lumikuningatar toteutettiin Kantelinen Companyn kanssa, Iskelmä Gaala Bauer Median kanssa, SuomiLOVE Akun Tehtaan kanssa ja Kjell Westön Sanat & Sävelet -konsepti yhteistyössä Savoy-teatterin kanssa Helsingissä ja Turun Musiikkijuhlien kanssa Turussa.

Jutussa painotetaan Tampere-talon markkinaehtoista promootioliiketoimintaa, vaikka markkinaehtoiseen liiketoimintaamme on alusta asti kuulunut myös operointiliiketoiminta eli tilojen vuokraaminen kokous- tai kongressiasiakkaille.

Toimiessaan Tampere-talon kiinteistön ulkopuolella operaattorina Tampere-talo partneroituu kumppanin kanssa. Tästä esimerkkinä Tampere-talo pyörittää Tuulensuun Palatsia yhteistyössä kiinteistön omistavan Taitokaaren kanssa. Tuulensuun Palatsissa on ollut historiansa aikana useita toimijoita, ja nyt kannattava liiketoiminta on syntynyt vahvan yhteistyön ja partnerien osaamisen kautta.

Tuulensuun Palatsin yhteistyössä hyödynnetään Tampere-talon osaamista tapahtuma-alan kolmella eri sektorilla: operaattorina myymme tiloja kaikille mahdollisille tapahtumajärjestäjille, promoottorina voimme itse toteuttaa tapahtumia suoraan kuluttaja-asiakkaille ja tapahtumayrityksenä toteutamme organisaatiolle tai yritykselle heidän tarpeidensa mukaisen tapahtumakonseptin. Näin toimien Tuulensuun Palatsin upea, kulttuurihistoriallisesti arvokas kiinteistö ja tilat on saatu tapahtumakäyttöön ja kaikille yleisöille avoimeksi.

Jos teemme tarjouksen kohta avautuvaan Tammelan Stadionin kilpailutukseen, on tässäkin meillä ajatuksena tehdä vahvaa yhteistyötä yksityisen sektorin kumppanin tai kumppanien kanssa.

Tampere-talon yhtiön nykyisessä ja tulevassa liiketoiminnassa rakennamme Tampereen seudulle mahdollisimman kilpailukykyistä tapahtumallisuuden osaamista, jota yhteistyö eri toimijoiden kanssa vahvistaa. Tästä hyötyy koko seutu mukaan lukien yksityisen sektorin yritykset, sillä tapahtumat tuovat mukanaan asiakasvirtoja ja tapahtumatuloa. Esimerkiksi Lumikuningattaren tuoma tapahtumatulo Tampereen talousalueelle oli 3,4 miljoonaa euroa.

Hankintalakimiesten ja veroasiantuntijoiden mukaan Tampere-talo Oy on toiminut kaikessa taloudellisessa toiminnassaan oikein ja toiminta on läpinäkyvää julkisen rahoituksen käytössä. Olisimme toisin sanoen voineet jatkaa toimintaamme yhden yhtiön sisällä, mutta jakaantuminen tuo yhtiölle selkeitä toiminnallisia ja rahoituksellisia hyötyjä, joiden takia järjestelyyn on yhdessä omistajan kanssa päädytty.

Vahva tapahtumallisuus, niin kongressi- ja kokoustoiminta kuin elinvoimaiset taiteen ja kulttuurin tapahtumat, ovat kaupungeille todellinen kilpailutekijä ja olennainen osa elinvoimaa sekä hyvinvointia. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin elinvoimaiset ja muuttovoittoiset kaupungit panostavat tapahtumallisuuteen todella vahvasti rahoittamalla sitä.

Käytännössä kaikilla vahvoilla tapahtumakaupungeilla on tapahtumayhtiöt, yksi tai useita. Ne toimivat samalla toimintamallilla, kaupungin omistamina yhtiöinä, sekä julkista, yleishyödyllistä toimintaa että markkinaehtoista toimintaa yhdistäen.

Paulina Ahokas

toimitusjohtaja, Tampere-talo Oy

Kristiina Michelsson

hallituksen puheenjohtaja, Tampere-talo Oy