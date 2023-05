On partion keskeisimpien arvojen vastaista painostaa ostamaan lapsille asuja, joita käytetään yksi tai kaksi kertaa.

Lähestyvä partioparaati on monelle lapselle odotettu juttu. Oheiskirje kuitenkin aiheutti lähinnä ahdistusta. Siinä ilmoitettiin, että paraatipäivänä lippukunnan tyttö pukeutuu partioasuun, joka sisältää partiopaidan, -huivin, tummansinisen tai mustan hameen, samanväriset sukkahousut, lippukunnan polvisukat ja mustat tai tummansiniset siistit kengät ja siisti, tumma reppu. Optiona oli partiovyö ja lippukunnan korvikset.

Viestistä lienee tullut palautetta, koska tuli jälkitieto, että hameen sijasta tumma alaosa riittää, mutta tukka tulisi laittaa kalanruotoleteille. Lisäksi kerrottiin, että lippukunta on perinteisesti pukeutunut yhdenmukaisesti ja että yhdenmukaisuudesta palkitaan.

Tämä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan, koska aikuisilla on erilaiset taloudelliset ja muut voimavarat panostaa harrastukseen. On epäekologista ja partion keskeisimpien arvojen vastaista painostaa ostamaan kasvaville lapsille asuja tai varusteita, joilla on ehkä juuri se yksi tai kaksi käyttökertaa. Jos välikausikengät ja lenkkarit sattuvat olemaan vaikka pinkkiä ja reppu punainen, kuormittaa uusien varusteiden hankkiminen yhtä päivää varten suhteettomasti sekä kukkaroa että luontoa.

On totta, että on olemassa partiokirpputori, mutta aikaa ja rahaa sekin vaatii ja esimerkiksi lippukunnan polvisukat ovat suhteellisen haastava kierrätettävä. Yh-isälle kalanruotoletit voi olla ylitsepääsemätön ongelma: jos olisin ajatellut vääntäväni lettejä tai ostavani kalliita asuja, olisin ilmoittanut lapseni taitoluisteluun. Sen, että saa ommeltua vaaditut partiomerkit hintavaan partiopaitaan, tulisi riittää jo pitkälle.

Pukeutumisen yhtenäisyyden palkitseminen on ongelmallista. Se voi johtaa siihen, että muut lapset tai ohjaajat katsovat karsaasti lasta, jonka vanhemmat syystä tai toisesta halua tai pysty tukemaan jokavuotista varusterallia. Jos juhlatilaisuuksien yhtenäispukeutuminen katsotaan välttämättömäksi, varustepankki lippukunnassa voisi olla ekologisempi vaihtoehto. Oma keskustelunsa on, että kaikki tytöt eivät halua pukeutua hameisiin ja polvisukkiin.

Nykyaika on kuormittavaa. Partion tulisi olla turvasatama, jossa painopiste on luontotouhuissa, kaikki ovat samanarvoisia ja harrastamisen aloittaminen on helppoa. Sen tulisi olla harrastus, joka soveltuu erityisen hyvin kaikkein huono-osaisimmillekin perheille. Yhtenäispukeutumisella tavoiteltuja arvoja, esimerkiksi yhtenäisyyttä, yhteishenkeä tai arvokkuutta voisi ilmentää monin muin tavoin, kuten käytöksellä.

Enemmän metsätouhuja, vähemmän oheissälää

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä perheen yksityisyyden suojaamiseksi.