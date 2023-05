Onko maksuillamme kustannettu vapaakorttien jakelua ja maksettu avustuksia voittoa tuottaville osakeyhtiöille?

Tampereen kaupungin liikuntatoimen toiminnasta on meneillään tutkinta, jossa epäillään väärinkäytöksiä, joiden vaikutus toimialan kuluihin on lehtitietojen mukaan mittava. Vuositasolla puhuttaneen kuusinumeroisesta summasta ja epämääräinen toimintatapa on jatkunut vuosia.

Lue lisää: Tästä Tampereen liikuntatoimen uusissa epäselvyyksissä on kyse: Vapaakortteja koko ylimmälle johdolle, avustuksia myönnetty väärin perustein – ”Kellojen olisi pitänyt soittaa”

Itse edustan tamperelaista urheiluseurakenttää ja olemme siis kaupungin liikuntatoimen asiakkaita. Ostamme harjoitusvuoroja muun muassa koulujen liikuntasaleista, kaupungin palloilukentiltä ja Pirkkahallista. Näissä tiloissa järjestämme matalan kynnyksen liikuntaa kohderyhmänä ihan kirjaimellisesti seuramme jäsenet vauvasta vaariin.

Toimimme yhdistyspohjalta ja keräämme harrastajilta harrastusmaksua, jolla katetaan toiminnan kuluja. Seurallamme on myös varainhankintaa, jonka avulla harrastusmaksut pyritään pitämään kohtuullisina. Voittoa yhdistyksen ei luonnollisesti ole tarkoitus tuottaa.

Maksamme vuodessa kymmeniä tuhansia euroja Tampereen kaupungille tilavuokria ja tämä kuluerä on ylivoimaisesti suurin yksittäinen kulu varsinaisen toiminnan talousarviossamme. Saamme toki kaupungilta vuosittain avustusta, joka tosin vuosi vuodelta on säännönmukaisesti pienentynyt. Tänä vuonna kaupungin avustus on meille noin seitsemäsosa siitä summasta, minkä maksamme takaisin kaupungille tilavuokrina.

Urheiluseurat ovat maksaneet näitä maksuja kaupungille isommin mukisematta ja asiasta meteliä pitämättä. Tälle vuodelle tehty liikuntapaikkamaksujen korotuskin aikuisten käyttämille vuoroille otettiin vastaan ilman merkittäviä vastalauseita. Uskoimme, kun meille kerrottiin talouden olevan tiukilla, sähkön hinta ja niin edelleen.

Nyt uutisoitujen epäiltyjen väärinkäytösten takia tilanne näyttää kuitenkin vallan erilaiselta. Taloudellinen tiukkuus on ollutkin osittain liikuntatoimen itseaiheuttamaa.

Valitettavasti viesti tamperelaisseurojen harrastajille, aikuisille kuntoliikkujille ja lasten harrastusmaksuja maksaville vanhemmille on tyly: teidän maksuillanne on kustannettu muun muassa kaupungin työntekijöiden moottorikelkkailu- ja moottoripyöräilyharrastusta, avokätistä vapaakorttien jakelua sekä maksettu avustuksia voittoa tuottaville osakeyhtiöille avustussäännösten vastaisesti.

Omasta ja edustamani seuran puolesta, ja todennäköisesti myös monien muiden kaltaistemme urheiluseurojen puolesta voin sanoa, että seuraamme selvitysten tekemistä tarkkaavaisesti. Kiitos Aamulehdelle asioiden julkituomisesta. Pienen piirin puuhastelun aika alkaa toivottavasti olla ohi.

Jouni Mäenpää

puheenjohtaja, Tampereen Kisatoverit ry