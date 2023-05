On aika kyseenalaistaa ruotsin kielen pakollisuus suomenkielisille.

Talous ja maahanmuuttopolitiikka tulevat olemaan kiperiä kysymyksiä uuden hallituksen pääpuolueille. Lisäksi kielipolitiikka on kuuma peruna RKP:n ja perussuomalaisten kesken. Saa nähdä ostaako perussuomalaiset (PS) hallituspaikan hyväksymällä RKP:n 12-kohtaisen vaatimuslistan sellaisenaan vai pitääkö se kiinni edes osasta suomalaisuusohjelmaansa.

Erityisesti koulutuksen osalta kielipolitiikassa on kyse demokratian perusperiaatteiden toteutumisesta. Kuinka korkealle arvostetaan kansalaisten – tässä tapauksessa lasten ja heidän vanhempiensa – perusoikeus valita, mitä kieliä lapset opiskelevat peruskoulusta alkaen aina yliopistoon saakka. Eikö olisi jo vihdoin aika kyseenalaistaa ruotsin kielen pakollisuus suomenkielisille ja suomen pakollisuus ruotsinkielisille?

PS on ainoa puolue, jolla on julkistettu kieliohjelma. Muille kielipolitiikka on vuosikymmeniä ollut pelkkä RKP-alisteinen kuudennen luokan kysymys. Miksi muut kiltisti kulkevat RKP:n talutushihnassa kertaakaan haukahtamatta?

PS:n kieliohjelman mukaan suomen kielellä kuuluisi olla keskeinen asema yhteiskunnassa. Suomen kieli maan suurimpana kielenä tulisi mieltää kaikkia Suomessa asuvia yhdistäväksi tekijäksi äidinkielestä riippumatta. Nähtäväksi jää, mikä on todellisuus neuvotteluissa.

Kuinka onnistuu RKP:n ja PS:n kielipoliittisten näkemysten yhteensovittaminen? Se tulee olemaan vaikea kysymys paitsi Riikka Purralle ja Anna-Maja Henrikssonille myös Petteri Orpolle.

Kielipoliittisia kysymyksiä on syytä tarkastella myös talouden näkökulmasta. Kuten Karvin tuoreesta raportista ilmenee, 9-luokkalaisten ruotsin kielen taito on varsin heikolla tolalla. Peruskoulun jo 50 vuotta jatkunut ruotsipakko on osoittautunut virheinvestoinniksi. Oppimistulokset eivät riitä takaamaan hyväksyttävää palvelutasoa ruotsiksi.

Maamme väitetty kaksikielisyys on näin ollen pelkästään näennäinen, ei todellinen. Kaksikielisyydestä koituvat vuosittaiset kustannukset lasketaan miljardeissa. Tarkat kustannukset tulee valtiovarainministeriön budjettipäällikön selvittää ja kirjata sopeutuskeinolistalle.

Hallitusta muodostettaessa on syytä pohtia, kuinka hyvin tai puutteellisesti demokratia maassamme oikeastaan toteutuu. Toinen tärkeä kysymys kuuluu, onko meillä varaa ylläpitää näennäistä hallinnollista kaksikielisyyttä sen kaikkine haittapuolineen yhteiskunnan hyvinvoinnille. Kunnallisvaalien yhteydessä onkin paikallaan kysyä kansalaisilta, kumman valitsevat maamme ainoaksi hallintokieleksi, suomen vai ruotsin.

Paul Betcke

Puheenjohtaja, Yksikielisen Suomen Puolesta ry