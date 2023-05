Ympäristölle haitalliset ja Suomea velkaannuttavat ratahankkeet on haudattava

Suomi-radasta hyötyisi vain pieni porukka, joka asuu lähellä suurten etelän kaupunkien keskustoja.

Timo Kohtamäki kirjoitti (AL 26.4.), että Suomi-rata olisi tärkeä koko maalle. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen päätyi sen sijaan asiantuntijaraportissaan aivan samoihin johtopäätöksiin kuin me maalaisjärkiset tavalliset kansalaisetkin. Maamme velkaantuisi entisestään 10–15 miljardia euroa, ja ratojen hoitokustannukset olisivat pois muiden ratojen ja teiden hoitobudjeteista.

Ympäristövaikutusten kompensointiin menisi 140–300 vuotta. Jatkuvalla syötöllä toitotetaan, että luontokatoon on puututtava, maa- ja vesialueita on ennallistettava ja metsien hakkuita on vähennettävä. EU varmasti jälleen vaatisi meiltä miljardikorvauksia, mikäli menisimme luontoarvoja tuhoamaan radoilla, joilla matkustusaika kaupungista toiseen lyhenisi 15–30 minuuttia.

Moni maa- ja metsätalouden harjoittaja menettäisi ansaintamahdollisuuksia maiden ja mantujen pirstoutuessa. Maksajina olisivat kaikki suomalaiset mutta, hyötyjiä olisi vain pieni porukka, joka asuu lähellä suurten etelän kaupunkien keskustoja.

Näitä ratahankkeita kannattavat lähinnä ne puolueet, jotka kritisoivat maamme velkaantumista tai jotka suureen ääneen vaativat luonnonsuojelun lisäämistä. Tämä on hyvin kaksinaamaista.

Onneksi löytyy puolueita, jotka uusien ratojen sijasta ajavat olemassa olevan väylästön kunnostamista. Korjausvelat ovat kohtuulliset 2,8 miljardia euroa, ja hyötyjinä olisivat kaikki suomalaiset.

Ruotsissa suunnitelmat vastaavanlaisista nopeista junista on jo hylätty. Siellä on todettu, ettei maa ole riittävän tiheästi asuttu Japanin malliin, jotta tuollaiset junahankkeet olisivat taloudellisesti kannattavia. Seuratkaamme viisasta naapuriamme.

Valtionvarainministerimme totesi vuonna 2018, että yhteiskunnan kannattaa toteuttaa vain hankkeita, joiden hyötysuhde on vähintään 1,0. Ratahankkeet ovat tästä kaukana. Tunnin junan hyötysuhde on 0,44 ja itäradan 0,13.

Matti Hirvonen

Eläkeläinen, Nokia