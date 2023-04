Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti ilmaisi (AL 25.4.) huolensa Tampereen tuhopoltoista: "Kansalaisten on syytä olla hereillä ja tarkkailla omaa ympäristöä ja puuttua tai ilmoittaa viranomaisille, jos havaitsevat jotain poikkeavaa ympäristössä.”

Laitoin netissä olevan vihjepalvelun kautta tiedon havainnostani Sisä-Suomen poliisilaitokselle illansuussa 12. huhtikuuta: ”Entinen Kaukajärven seurakuntatalo, Keskisenkatu 20, 33710 Tampere, on ollut jo toista vuotta tyhjillään. Sen ympärille on viritelty työmaa-aidat, mutta tontilla ei tapahdu mitään. Tänä aamuna, 12.4.2023, huomioni kiinnittyi auki olevaan ulko-oveen. Se on edelleen auki, samassa asennossa kuin aamuseitsemältä. Olisiko syytä selvittää, onko rakennuksessa joku?”

Muutamien päivien jälkeen toinenkin ulko-ovi oli auki. Olen kuullut monien muidenkin olleen yhteydessä muun muassa poliisiin ja Pohjola Rakennukseen. Nämä yhteydenotot eivät ole todennäköisesti johtaneet toimenpiteisiin. Seurakuntatalo paloi 20. huhtikuuta.

Kysyisinkin apulaispormestari Jäntiltä: mihin viranomaiseen ja miten tulisi olla tämän tyyppisissä tilanteissa yhteydessä?

Kirsi Hakala

Tampere