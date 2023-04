Vain muutama suomalaisyritys on ryhtynyt käytännön toimiin edistääkseen elämiseen riittävien palkkojen maksamista

Yritysten vapaaehtoiset toimet riitä suojelemaan työntekijöiden oikeuksia kehittyvissä maissa.

Noin viikko sitten tuli täyteen kymmenen vuotta siitä, kun Rana Plazan vaatetehdas Bangladeshin Dhakassa romahti. 1 132 ihmishenkeä vaatineen tragedian myötä havahduttiin siihen, etteivät yritysten vapaaehtoiset toimet riitä suojelemaan työntekijöiden oikeuksia.

Onko mikään muuttunut kymmenessä vuodessa?

Yritysten omat vastuullisuusohjelmat ovat lisääntyneet, ja yritysvastuu on yhä useamman yrityksen strategiassa. Esimerkiksi vaateteollisuudessa ihmisoikeusloukkaukset ovat silti arkipäivää.

Reilun kaupan ja yritysvastuuverkosto FIBSin juuri julkaiseman selvityksen mukaan suomalaisyrityksillä on paljon sitoumuksia ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Sanat siirtyvät paperilta teoiksi hitaammin: Vain kuusi yritystä 32:sta ilmoitti, että niillä on käytössä yrityksen koko toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia koskeva huolellisuusprosessi.

On selvää, etteivät yritysten toimet sosiaalisen vastuun saralla ole läheskään riittäviä.

Elämiseen riittävät palkat ja ansiot ovat yksi pitkien arvoketjujen visaisimmista kysymyksistä. Esimerkiksi puuvillan viljelyssä ja vaateteollisuudessa ansiot eivät usein riitä säälliseen elämään – eivät, vaikka ne olisivat paikallisen minimipalkan suuruisia.

Reilun kaupan ja FIBSin selvityksestä käy ilmi, että vain muutama suomalaisyritys on ryhtynyt käytännön toimiin edistääkseen elämiseen riittävien palkkojen maksamista toimitusketjuissaan. Euroopan laajuisesti yleiskuva on sama. Yrityksiltä kaivattaisiin ripeitä toimia.

Käynnissä on useita aloitteita, jotta ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei enää perustuisi vapaaehtoisuuteen. Tärkein on EU:ssa valmisteilla oleva yritysvastuudirektiivi. Valmistelun loppumetreillä on tärkeä pitää kiinni siitä, että laista tulisi kunnianhimoinen.

Yritysvastuulain rinnalle kaivataan lisää työkaluja etenkin riskialoille, kuten vaateteollisuuteen. Siksi joukko järjestöjä ja muita toimijoita kerää allekirjoituksia Good Clothes, Fair Pay -kansalaisaloitteeseen elämiseen riittävien palkkojen edistämisestä vaateteollisuudessa. Kansalaisina voimme kaikki antaa tukemme sitovalle yritysvastuulle allekirjoittamalla kansalaisaloitteen osoitteessa goodclothesfairpay.eu ja kannustamalla Euroopan parlamentin jäseniä varmistamaan yritysvastuudirektiivin läpimenon mahdollisimman kunnianhimoisena.

Josetta Nousjoki

Vastuullisuusjohtaja, Reilu kauppa ry

Kirsi Salonen

Toiminnanjohtaja, Eettisen kaupan puolesta ry