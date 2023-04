Kouluissa ja yliopistoissa tulee ottaa härkää sarvista ja kiinnittää huomio toisia ihmisiä arvostavaan kommunikointiin.

Paljon puhutaan nuorista ja siitä, että he eivät ole valmiita työelämään tullessa. Oppimistulokset ovat laskeneet, ja olemme valuneet kilpailussa yhä alemmas. Samaan aikaan Twitter ja Tiktok ovat yhä suuremmassa roolissa ihmisten viestimisessä. Elämämme on jatkuvaa päivittämistä ja reagoimista. Äkkiseltään voi tuntua, että saamme paljon aikaan. Olisiko aika panostaa perusasioihin?

Kaikissa koulutuksissa opettajilla ja muulla henkilöstöllä on vastuu vuorovaikutuksen parantamisessa. Kyse on esimerkillä johtamisesta. Saamme tulevaisuudessa nauttia siitä, mihin näytämme esimerkkiä tänään. Olen huomannut opetuksessa sen, että oppilaiden arvostaminen, kunnioittava käyttäytyminen, yhteisöllisyyteen panostaminen ja oman kokemuksen jakaminen niin teoriassa kuin käytännössä saa arvostusta.

Meidän tulisi panostaa perusasioihin ja nostaa kommunikoinnin merkitys selvästi suurempaan rooliin koko koulutuksessa. Tästä olisi hyötyä myös työelämäämme. Sanomattakin on selvää, että asiat eivät muutu pikana, kuten jotkut toivovat.

Meidän tulisi nostaa esille myös vastaamattomuuden, reagointinopeuden, häpeän, loukkaantumisen ja nimettömyyden vaikutukset. Vaikeita asioita tulee käsitellä kunnioittavasti ja nimenomaan kohti menemällä. Pakeneminen ei auta, sillä ratkaisut eivät tule sillä tavalla.

Nykyinen tilanne on laaja ja monimutkainen. Ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu ovat iso osa ratkaisua. Meidän pitää esimerkiksi ymmärtää, että oma hyvinvointimme ei parane sillä, että aiheutamme tietoisesti vaikeuksia muille. Paremman hyvinvoinnin yksi keskeinen perusta on vuorovaikutteisen viestimisen määrä ja laatu. Etenkin koulujen johdon, opettajien ja muun henkilöstön on tunnettava vastuunsa tekoja myöten.

Meidän on kysyttävä, haluammeko ratkaisuja vai lisää uusia ongelmia? Ovatko järjestelmät oikeassa mittasuhteessa elämässämme? Mielestäni nuorissa todellakin on tulevaisuus, mutta vanhemmalla väestöllä on esimerkin voima.

Nyt ei ole aika syyttää ketään, mutta nykyistä suuntamme on muutettava, mikäli haluamme parempaa tulevaisuudessa.

Marko Hoikkaniemi

DBA, lehtori, yrittäjä