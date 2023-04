Kansalaisaloite kannabiksen laillistamisesta on huonoimpia, joita aloitteeksi on ikinä ehdotettu

Tuoreen tutkimuksen mukaan kannabispsykoosien määrät ovat yleistyneet Suomessa (AL 24.4.). Huolestuttavinta asiassa on se, että nuoret ovat muita alttiimpia psykoosin puhkeamiselle. Kaikista sairastuneista noin joka kolmas saa myöhemmin skitsofreniadiagnoosin. Psykoosiin liittyy todellisuuden hämärtymistä, kuten vainoharhaisuutta, sekä ääni- ja näköharhoja. Tutkimuksen mukaan, säännöllinen kannabiksen käyttö jopa kaksinkertaistaa psykoosin riskin.

Kansalaisaloite kannabiksen laillistamisesta on nyt edennyt eduskuntaan. Aloitteessa ehdotetaan esimerkiksi , että kannabiksen käyttö, hallussapito ja omatarveviljely eivät olisi enää rangaistavia. Aloitetta kannattavat lähinnä vihreät ja vasemmistoliitto sekä, ihme kyllä, kokoomuksen nuoret.

Laillistamista perustellaan esimerkiksi sillä, että nykyinen lainsäädäntö syrjäyttää ihmisiä, eikä ohjaa nuoria avun piiriin.

En mitenkään jaksa uskoa, että laillistaminen vähentäisi kannabiksen käyttöä, päinvastoin. Tämä niin sanottu omaviljelyn salliminen todennäköisesti lisäisi käyttöä.

Miten valvotaan, että omaviljelty kannabis tulisi vain omaan käyttöön? On päivän selvää, ettei mitenkään. Entistä useampi nuori kokeilee huumeita, ja lähes aina se on kannabis. On erittäin suuri vaara myöhemmässä vaiheessa siirtyä vahvempiin huumeisiin.

Kansalaisaloitteen etenemiseen eduskuntaan vaaditaan 50 000 allekirjoitusta, joka kuitenkin on pieni määrä. Sellaista asiaa kansalaisaloitteeksi ei ole olemassakaan, johon ei Suomesta löytyisi 50 000:ta kannattajaa, olivat aloitteet sitten hyviä tai huonoja. Tämä kannabisaloite on niitä huonoimpia, joita aloitteeksi on ikinä ehdotettu.

Huumeita vastaan pitää taistella kaikin mahdollisin keinoin. Kannabiksen laillistaminen ei niihin keinoihin kuulu.

Mauri Lehtonen

Siivikkala