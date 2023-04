Naton takia on turha olla huolissaan – Ei tule väkisin meitä auttamaan

Mervi Grönfors kirjoitti (AL 24.4) olevansa Suomen Nato-jäsenyyden takia ymmällään omasta ja lastensa puolesta. Yhdellä lauseella hänelle voisi vastata: ”Ollos huoleton, poikas valveil on”.

Suomi oli sotilasliitossa Neuvostoliiton kanssa yli 40 vuotta yya -sopimuksen nojalla. Sopimuksen artiklat olivat puhtaasti sotilaallisia, vaikka niitä tulkittiin Suomessa ja Neuvostoliitossa eri tavalla. Neuvostoliito halusi turvata luoteisrajansa tulemalla vihollista vastaan Suomen alueelle.

Suomalaisessa kasvatuksessa ja koulutuksessa on aina korostettu, että riidat ratkaistaan puhumalla ja kansojen erilaisuus on rikkaus. Valitettavasti Venäjällä on tyystin erilainen systeemi. Siellä historian opetuksessa pidetään tärkeänä, että kaikkien lasten tulee tietää Pietari Suuren lasten nimet, mutta Suomen talvisodasta ei tohdita puhua.

Suurvalta on aina toteuttanut omaa filosofiaansa kasvatuksessa ja muuallakin. Saimme sydämentykytyksiä, kun politbyro tulkitsi yya-sopimusta oman mielensä mukaan. Monen mielessä oli tunnetun urheiluselostajan toteamus: “Taivas varjele, mitä sieltä tulee”.

Yya -sopimuksesta ei ollut Suomelle turvaa, koska naapuri halusi tulla pyytämättä tänne rauhaansa turvaamaan omasta aloitteestaan. Nato ei tule väkisin meitä auttamaan.

Nato-Suomessa meidän on vapaampi jatkaa rauhan töitä, koska Nato takaa rauhan. Yhteenkään Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty. Minkähän takia? Syy saattaa olla hyvin yksinkertainen. Nato on niin voimakas, ettei edes Venäjä uskalla sitä tehdä.

Ismo Heinisuo

Tampere