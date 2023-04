Kevät aurinko ilostuttaa ihmisiä, siitepöly ja katupöly eivät niinkään. Monilla näiden hengitysvaikeuksia aiheuttavien tekijöiden lisäksi riesana on naapurin tupakansavut ja hajusteet, joilla tupakoitsija yrittää savua peittää.

Kansalaisaloite Tupakointikielto kerrostaloihin aukeaa 23. huhtikuuta. Näitä aloitteita tehdään, kunnes eduskunta säätää lain tupakoinnin kieltämiseksi kerrostaloissa kokonaan.

Taloyhtiön enemmistöpäätöksiä on lähes mahdotonta saada, koska he jotka polttavat, eivät kieltoa kannata eivätkä myöskään he, joita asia ei koske. Passiivisesta tupakoinnista kärsivät jäävät yksin kärsimyksensä kanssa.

Moni naapurin tupakoinnista kärsivä odottaa kauhulla hellekesää. Omaa parvekkeen ovea ei voi edes yöllä viileimpään aikaan pitää auki, koska alakerrassa tupakoidaan yöt parvekkeella.

Viihtyisät kesäkeitaat, lounaat ja iltakahvit omalla parvekkeella voi unohtaa niin kuin talvella pakasteiden säilytyksen pakastimen pesun ajaksi. Lapsen nukuttaminen parvekkeella ei onnistu moniltakaan, ellei tahdo lapsen hengittävän tupakan, kannabiksen tai sähkötupakan katkuja.

Hallitus on saanut kiellettyä tupakoinnin uimarannoilla eli ulkona ja vankiloissakin, mutta kuinka moni oikeasti noissa paikoissa viettää suurimman osan elämästään?

Eikö kodin pitäisi olla turvapaikka, jossa ei tarvitse vetää keuhkoihinsa naapurin tupakansavun syöpää aiheuttavia myrkkyjä.

Tiina Arlin

Kansalaisaloitteen tekijä