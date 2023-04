Golf-kentän siirtäminen Tampereen Nurmiin on perusteetonta. Viljelyksessä olevat pellot on katsottava rakennetuksi maaksi, jota ei pidä ottaa muuhun käyttöön.

Golfkentän siirtäminen Ruotulasta Nurmiin esitetään jo liki varmana asiana (AL 23.4.). Osayleiskaavan tarkistus on käynnissä, ja jatkosuunnittelun pohjaksi esitetään vaihtoehtoa, jossa kenttä sijoittuisi Aitolahden parhaille, aktiiviviljelyksessä oleville pelloille. Ne pellot ovat osa Pirkanmaan huoltovarmuutta, jotka tuottavat normaalivuosina viljasatoa lähes 0,5 miljoonaa kiloa.

Pahenevan globaalin ruokapulan ja ilmastonmuutoksen muodostama isompi kuva on jatkossa otettava huomioon maankäytössä ja kaavoituksessa. Viljelyksessä olevat pellot on katsottava jo rakennetuksi maaksi, jota ei pidä ottaa muuhun käyttöön. Malleja huoltovarmuuden huomioimisesta maankäytössä löytyy, esimerkiksi Viikin ja Tuomarinkylän alueet Helsingissä: pellot on pidetty lähellä niitä alueita, joissa kriisin sattuessa ruuan tarvitsijat ovat.

Uuden golfkentän rakentaminen ei tosiasiassa ole edes välttämätöntä, sillä 100 kilometrin säteellä Tampereelta on jo ainakin 12 kenttää. Golfkentän jättäminen rakentamatta Nurmiin ei siis ole viemässä keneltäkään harrastusmahdollisuutta.

En ota kantaa siihen, onko golf tärkeää vai ei, mutta välttämätön kuntapalvelu se ei ainakaan ole. Se ei myöskään ole niin hyvä bisnes, että kunnan kannattaisi sitoutua omaan kenttään. Jos Tampere haluaa omistaa jotakin kenttää, jo toimivien kenttien joukossa on varmasti pääomaruisketta tarvitsevia golfosakeyhtiöitä. Pääomapanostus jo toimivaan kenttään tarjoaa saman hyödyn pienemmällä riskillä kuin oma kenttä.

Kaupungin kannattaisikin seurata Pirkanmaan liiton Maakuntakaavaa 2040, jossa urheilupalveluiden alueet on suunniteltu koko aluetta silmällä pitäen, ei yksittäisten kuntien näkökulmasta. Maakuntakaavassa 2040 Aitolahtea ei ole katsottu urheilualueeksi.

Osayleiskaavan tarkistus golfkentän tuomiseksi Nurmiin on täysin turha operaatio. Voimassa oleva kaava mahdollistaa jo asuinrakentamisen ja palvelujen tuonnin alueelle, samoin yritysalueen. Nykyiset viljeltävät pellot voidaan sisällyttää siihen merkitsemällä virkistysalueet maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Virkistysalueiksi sopivia oikeita joutomaa-alueita jää silti vielä jäljelle.

Kaupungin päättäjillä on valta tehdä tarkistusprosessissa olevaa osayleiskaavaa koskevia päätöksiä. Jos tuli tehtyä jossain vaiheessa huono päätös, sitä on voitava muuttaa. Kenellä kaupungin päättäjistä on rohkeutta tehdä aloite Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisen keskeyttämiseksi, golfkentän siirtämistä Nurmiin koskevan päätöksen uudelleen arvioimiseksi ja huoltovarmuuden huomioimiseksi jatkossa myös kaavoituksessa ja maankäytössä?

Tuula Pihkala

Maatilayhtymän osakas, Aitolahti