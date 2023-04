Yhteyksien paraneminen keskeisten kaupunkien välillä luo tiiviimmän ja suuremman talousalueen, joka mahdollistaa kasvun ja tuottavuuden.

Pitkin kevättä julkisuudessa on toistunut ajatus siitä, että Suomi-radan suunnittelun sijaan tulisi valita pääradan peruskorjaus. Vastakkainasettelu on tarpeeton: peruskorjaus tarvitaan joka tapauksessa eikä Suomi-rata kilpaile sen kanssa. Tärkeää on ymmärtää, mitä peruskorjaustoimenpitein voidaan saavuttaa.

Helsinki–Tampere-yhteysväli, jolle myös Suomi-rataa suunnitellaan, on Suomen tärkein ja vilkkain raideyhteys. Se palvelee niin Länsi-, Keski-, Itä- kuin Pohjois-Suomen yhteyksiä pääkaupunkiseudulle ja takaisin muualle Suomeen. Rataosan käyttöaste on korkea, mikä tarkoittaa, ettei yhteysvälille pystytä lisäämään junaliikennettä ja että se on altis häiriöille. Osuudella on myös merkittäviä peruskorjaustarpeita. Nämä ovat valtion väyläverkon investointiohjelmassa ja etenevät Väyläviraston hankkeena.

Suomi-rata toisi Helsinki–Tampere-yhteysvälille sekä nopeamman junayhteyden että tarvittavaa lisäkapasiteettia. Uusi raidepari mahdollistaisi lisää junavuoroja niin henkilö- kuin tavaraliikenteeseen ja toisi enemmän tilaa myös ruuhkaiselle pääradalle. Tämä vähentäisi junaliikenteen häiriöherkkyyttä. Lisätilan myötä pääradalla voisi tätä väliä kulkea nykyistä useampi väliasemilla pysähtyvä junavuoro. Muu Suomi ei jäisi hyödyittä sekään: tunnin junayhteys Helsingin ja Tampereen välillä lyhentäisi vastaavasti muualta Suomesta Helsinkiin kulkevien matkaa.

Peruskorjaustoimenpiteiden tavoitteet ovat toisenlaiset. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi päällysrakenteen uusiminen koko rataosalla sekä siltojen ja henkilöliikenteen asemarakenteiden korjaukset. Tavoitteena on säilyttää nykyinen palvelutaso ja mahdollistaa rataosan käyttö tulevina vuosikymmeninä ilman, että kunnossapidon kustannukset merkittävästi kasvavat. Tähän mennessä suunnitellut peruskorjaukset kestävät 2030-luvun loppuun.

Tarvittavaa lisäkapasiteettia tai nopeutta peruskorjaus ei pääradalle tuo, vaan pitää sen liikennöitävässä kunnossa.

Suomi-rata on investointi, jonka hyödyt leviävät ja kertautuvat laajasti koko yhteiskunnalle. Lyhyemmistä matka-ajoista hyötyy valtava määrä käyttäjiä. Yhteyksien paraneminen keskeisten kaupunkien välillä luo tiiviimmän ja suuremman talousalueen, joka mahdollistaa kasvun ja tuottavuuden: hyvät yhteydet houkuttelevat niin asukkaita, yrityksiä kuin tutkimus- ja koulutustoimintaa. Raideliikenteen nopeus ja häiriöttömyys tukee kestävää kehitystä, sillä se houkuttelee matkustajia raiteille niin maan sisäisiltä lennoilta kuin henkilöautoliikenteestä.

Suomi-radan kaltaisen uuden ja mittavan ratainvestoinnin suunnittelu on pitkäkestoinen ja monitahoinen tehtävä. Hankkeen suunnittelua tulee viedä eteenpäin nyt, jotta tulevilla päättäjillä on käytössään paras mahdollinen tieto, kun investointipäätöksen aika on. Vain siten voimme varmistaa, että Suomen kuormittunein yhteysväli on vuosikymmenten päästä kapasiteetiltaan riittävä, nopea ja häiriötön sekä tukee vihreän siirtymän tavoitteita.

Timo Kohtamäki

Toimitusjohtaja, Suomi-rata oy