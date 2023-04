Tampereen keskustassa liikkumista kehitettäessä on otettava huomioon viihtyisyys ja se, mistä raha tulee.

Tampereen keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään tämän vuoden aikana. Suunnitelma on tärkeä. Se määrää jokaisen keskustan kadun roolin vuoteen 2040. Esimerkkejä rooleista ovat läpiajoväylä tai kävelykatu.

Tampereen keskustasta on tehty keväällä 2021 rahankäyttöselvitys. Rahasta tulee keskustaan 36 prosenttia kävellen, 29 prosenttia autolla, 27 prosenttia joukkoliikenteellä ja 9 prosenttia polkupyörällä. Joukkoliikenteen rahamäärään on odotettavissa kasvua, sillä tutkimus tehtiin korona-aikana, jolloin joukkoliikenteen käyttö oli lähes puolet vähäisempää kun se on nyt.

Autoilun huomioon ottaminen on tärkeää. Ympäryskunnista tulevat ja työmatkalaiset on huomioitava. Olemme yhtenäinen kaupunkiseutu ja hyvä niin. Autoilun tulee olla priorisoitua keskustan kehällä, ja ajon parkkihalleihin tulee olla sujuvaa.

Ei kuitenkaan ole perusteltua määrätä jokaista ydinkeskustan katua läpiajoon ja parkkeeraukseen. Julkisessa keskustelussa elinvoimakeskustelu typistyy monesti vain parkkipaikkoihin, vaikka rahankäytöllisesti autoilun osuus on alle kolmannes.

Esimerkiksi Verkatehtaankadulla kävelijöitä on mittauksissa viisinkertainen määrä autoihin verrattuna, ja kävelyteillä tilaa on kolme kertaa vähemmän. Tila jaetaan valotolppien, portaikkojen sekä mainoskylttien kanssa. Ei ole liioittelua puhua hiljaisesta enemmistöstä.

Suomen kävelykaduilla myynti on 20 prosenttia mediaanimyyntiä suurempaa. Helsingin Mikonkadun muuttaminen kävelykaduksi on ollut kaupallinen menestys. Puolet yrittäjistä raportoi liikevaihdon kasvua, ja puolet raportoi sen pysyneen ennallaan.

Olemme pohjoinen maa. Kävelykadut mahdollistavat ympärivuotiset katetut terassit kuten Plevnalla tai Pyymäen kahvilalla. Kävelykadut mahdollistavat tehokkaan talvikunnossapidon sekä tilaa logistiikalle ja pelastustyölle. Kävelykaduilla on tilaa katupuille, jotka varjostavat kesäisin ja jotka voidaan koristella valoin talvisin.

Tampereen keskustalla on hyvä taloudellinen tulevaisuus edessään. Tästä pitävät huolen ympäryskuntiin laajeneva ratikka, keskustan täydennysrakentaminen, laajeneva lähijunaliikenne, areena, keskustan autoliikenteen kehä ja yli 8 000 parkkihallipaikkaa. Maanalaista pysäköintiluolastoa on tarkoitus laajentaa. Keskustaan on helppo saapua. Nyt on huolehdittava, että keskustaan on myös syitä tulla.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on mahdollistettava viihtyisät kadut, jotka houkuttelevat kuluttamaan aikaa ja rahaa kuten Ideaparkissa – ympäri vuoden.

Lauri Nevanperä

Johtava käyttöliittymäohjelmistokehittäjä, Tampere