Kuulin kuinka eräs ukrainalainen pakolainen avoimesti anoi Suomelle jatkossakin vaurautta ja rauhaa, mitä heillä itsellään ei ole, vaikka sitä toki kovasti kaipaavat. Maassamme monet ovat perillä siitä, miksi tiettyjen maiden johtajat haluavat tuhota länsimaisen kulttuurin ja demokraattisen valtiomuodon, jota me täällä edustamme niin hyvässä kuin pahassa.

Perusteista hyökätä länttä vastaan on nostettu esille länsimaisen elämäntavan rappio, valtapolitiikka, rahavalta, huumeiden käytön, perhe-elämän rikkoutumiset, heikko syntyvyys, monet riidat, uskontojen pilkkaamiset, syrjinnät. Lista on pitkä. Meillä on kuitenkin täällä hyviä projekteja, viimeisenä roskien keruu. Nyt tulisi rohkaista jokaista osallistumaan ja sitä tietä siivoamaan myös omia ajatuksiaan ja elämäntapaansa.

Väitän, että vaurautemme ja rauhamme säilyminen jatkossa riippuu niiden kansalaisten määrästä, jotka omissa valinnoissaan näyttävät esimerkkiä korkeasta moraalista.

Tuomo Isokangas

Kaupunginvaltuutettu (ps), Nokia