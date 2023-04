Hallitusneuvotteluihin lähdettäessä on aika katsoa, kuinka käy tehdyille vaalilupauksille.

Sosialidemokraattien johtama aikakausi tuli päätökseen eduskuntavaaleissa, kun oppositiopuolueet menivät oikealta ohitse. Historiallisesti saimme kuitenkin vaalivoiton pääministeripuolueena. Keskeisin syy tähän oli pääministerimme kyky tehdä ihmisarvoista politiikkaa.

Ajat eivät olleet vastuunkantamiselle helpoimmat, kun koronakriisin jälkeen alkoi Venäjän armoton hyökkäys Ukrainaan, joka johti Suomessa hintojen inflaatiokierteeseen. Kriisien keskellä seisoi tamperelainen Sanna Marin, josta kasvoi poliittinen johtohenkilö maailman huipulle. Henkilökohtainen vaalitulos Pirkanmaalla kertoi vahvasta tuesta hänen tekemälle politiikalleen.

Populismia suosivat algoritmit nostivat kuitenkin sosiaalisessa mediassa oppositiopolitiikkoja esille. Lupaukset bensan hinnan laskusta toivat ääniä. Viikko vaalien jälkeen on eduskuntaan valittujen puheissa keskitytty lähinnä heihin itseensä. Hallitusneuvotteluihin lähdettäessä on aika katsoa, kuinka käy tehdyille vaalilupauksille.

Tulevan hallituksen on nostettava tavallisen kansalaisen käteen jäävän eurojen määrää. Eläkeläisille on taattava ihmisarvoinen elämä. Lasten harrastuksiin on jäätävä rahaa. Työtä tekemällä on saatava elää ilman pelkoa ruuan loppumisesta.

Päättäviin pöytiin nouseville annan vinkin: älkää käyttäkö kaikkea aikaa tviittaillen tai tehden Tiktok-videoita. Toreilla kannattaa käydä, koska siellä voitte kuulla kansan syvien rivien äänen.

Ari Wigelius (sd)

Tampere