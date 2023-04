Pois auratut lumet sulavat plussakelin tullen pyörätielle ja jäätyvät siihen – Kunnossapidossa on vielä tekemistä

Tampereen pyöräreittien kunnossapidossa ryhdyttiin tänä talvena kuuntelemaan käyttäjiä, mutta moni seikka kaipaa vielä parannusta.

Tampereella paljon pyörällä liikkuvana uskallan sanoa että talvikunnossapidossa on pääreiteillä vihdoin lähdetty ottamaan varovaisia askeleita eteenpäin. Iso kiitos tästä edistyksestä kuuluu viime vuonna aloittaneelle Tampereen Infran liikennealueiden kunnossapidon työpäällikölle Antti Sorvalille.

Tänä vuonna oli käynnissä ensimmäistä kertaa Oulusta ja Helsingistä tuttu talviagenttitoiminta, jonka pohjaa Tampereen polkupyöräilijät kehittivät jo vajaa kymmenen vuotta sitten. Toiminnassa vapaaehtoiset seuraavat tiettyjen pyöräliikenteen pääreittien kunnossapitoa viikoittain. Tätä kautta saatiin muutamia näkyviä parannuksia kunnossapitoon kesken talvikaudenkin.

Kunnossapitoa haittaavat tekijät eivät kuitenkaan ole kaupungista mihinkään kadonneet, vaikka tekemiseen onkin saatu hivenen uutta otetta. Kunnossapito on edelleen aliresursoitu liian pienellä budjetilla. Väyläsuunnittelussa ei vieläkään osata aina huomioida muuttuneita talviamme, joissa lämpötila sahaa plussalla.

Yksi koko kaupunkia piinaava ongelma on puutteellinen lumitilasuunnittelu. Väylältä pois auratut lumet sulavat plussakelin tullen takaisin väylälle, jäätyvät siihen ja tekevät väylästä vaarallisen. Tämä voitaisiin välttää paremmalla suunnittelulla ja lumitilan sijoittamisella väylää alemmalle tasolle. Talvet ovat muuttuneet epävakaisemmiksi pysyvästi, ja se pitäisi huomioida myös väyläsuunnittelussa.

Kunnossapidon jakaminen pelkkiin alueurakoihin aiheuttaa pidemmillä reiteillä laatuvaihteluita ja kunnossapitokatkoksia, kun vastuutaho muuttuu urakka-alueen vaihtuessa. Tämä on varsin inhimillistä eikä laatuvaihteluista päästä eroon ilman siirtymistä reittiurakointiin. Tällainen siirtymä olisi tarkoituksenmukaista erityisesti pyöräliikenteen pääreitistöllä.

Oulussa kaupunki on tilannut jo useamman vuoden ajan yhtenäisen pääreittiurakan paikallisen Ely-keskuksen ja naapurikunta Kempeleen kanssa. Käyttäjät ovat järjestelyyn todella tyytyväisiä. Yhtenäisen pääreittiurakan laajuutta on vuosi vuodelta kasvatettu, ja nyt se on noin 170 kilometriä.

Jalkakäytävien ja pyöräteiden laadukas kunnossapito on investointi yksilöiden hyvinvointiin ja yhteiskunnallisten sote-kulujen vähentämiseen. Se edistää kaupungin kulkutapaosuustavoitteita ja lisää kaupunkilaisten tasa-arvoa muun muassa mahdollistamalla liikuntarajoitteisten ihmisten ympärivuotisen turvallisen itsenäisen liikkumisen. Näistä syistä kunnossapitoon olisi panostettava enemmän ja ympärivuotiselle kunnossapidolle luotava paremmat edellytykset, kun suunnitellaan väyliä, urakka-alueita ja kunnossapidon menetelmiä.

Jalkakäytävien kunnossapito on laissa vielä kummallisesti määrätty niiden varrella oleville kiinteistöille. Jotkin kaupungit, kuten Kuopio, ovat ottaneet näiden kunnossapidon hoitaakseen laadun yhtenäistämiseksi. Kaupungit laskuttavat sitten keväisin kiinteistöjä pinta-alaperusteisesti toteutuneiden kustannusten mukaan. Tätä olisi syytä pohtia myös Tampereella.

Joonas Olli

Tampere