Apteekkarit: Kilpailun ja kaupallisuuden lisääminen apteekkialalla aiheuttaisi vahinkoa ja tulisi kalliiksi

Kilpailun ja kaupallisuuden lisääminen apteekkialalla tarkoittaisi väistämättä lääkkeiden myynnin lisääntymistä. Se aiheuttaisi ongelmia.

Yhteiskunnallinen keskustelu apteekkitoiminnan tulevaisuudesta on jo pitkään ollut vedenjakajalla, jossa keskustelua on käyty siitä, pitäisikö apteekkeja kehittää osana terveydenhuoltoa terveydenhuollon tavoitteiden mukaisesti vai osana erikoiskauppaa kaupallisista ja kilpailupoliittisista tavoitteista käsin.

Kysymys on pohjimmiltaan siitä, halutaanko tulevaisuuden apteekin olevan vain lääkekauppa vai lääkehuollosta vastaava terveydenhuollon toimipiste, jonka tavoitteena on myös lääkehoitojen onnistumisen varmistaminen.

Kilpailun ja kaupallisuuden lisääminen apteekkialalla tarkoittaisi väistämättä lääkkeiden myynnin lisääntymistä, mikä olisi yhteiskunnalle kallis ja terveydenhuollon tavoitteille vahingollista. Siksi apteekkitoimintaa kannattaa mielestämme kehittää jatkossakin osana terveydenhuoltoa ja terveydenhuollon tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Erityisesti ikäihmisten lääkehoitojen oikeassa toteutumisessa on yhä haasteita, joita voidaan ratkaista apteekkien tarjoamilla farmaseuttisilla palveluilla, kuten lääkehoitojen tarkistuksilla, arvioinneilla ja seurannalla sekä lääkkeiden koneellisella annosjakelulla.

Lääkkeiden saatavuudessa jaetaan nyt niukkuutta, kun lääkkeiden maailmanlaajuiset saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet hälyttävästi viime vuosina. Pahentuneesta lääkepulasta huolimatta apteekkien toimitusvarmuus on pysynyt erinomaisena: 98 reseptiin sadasta lääkkeen saa heti mukaansa apteekista.

Apteekeissa oleva asiantuntemus lääkehoidoissa ja apteekkien tarjoamat lääkehoidon onnistumista tukevat palvelut kannattaa hyödyntää täysimääräisesti nyt, kun hyvinvointialueiden sote-palveluita ja palvelupolkuja rakennetaan. Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin ja useimmille myös lähin terveyspalvelu. Pirkanmaan hyvinvointialueellakin palvelee kaikkiaan 75 apteekkia, meillä on vähintään yksi apteekki jokaisessa kunta- tai kaupunkikeskuksessa, jopa useimman entisen kunnan alueella on apteekkitoimipiste. Pirkanmaan apteekkiverkosto on varsin kattava.

Sote-uudistus voi tarkoittaa terveyspalveluiden keskittymistä jatkossa, jonka vuoksi apteekkien lähipalveluverkoston merkitys lisääntyy ihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa.

Tulevan hallituksen tärkeimmät tehtävät lääkeasioissa ovat rationaalisen eli vaikuttavan, turvallisen, laadukkaan, taloudellisen ja yhdenvertaisen lääkehoidon varmistaminen kaikille sekä lääkkeiden huoltovarmuudesta ja hyvästä saatavuudesta huolehtiminen.

Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä apteekkeihin. Siksi apteekkialaa kannattaa uudistaa maltilla taksiuudistuksen virheet välttäen, eikä rikkoa sitä, mikä toimii. Uudistuksiin antaa hyvän pohjan sosiaali- ja terveysministeriön helmikuussa osana lääkeasioiden uudistusta julkaisema raportti toimenpide-ehdotuksineen.

Risto Kanerva

Puheenjohtaja, Suomen Apteekkariliitto

Anne Lehtonen

Puheenjohtaja, Hämeen apteekkariyhdistys