Salibandytuomarina toimiva Aatu Kuokkanen kirjoittaa, kuinka tuomareiden kaikki virheet huomataan ja muistetaan, ja haukut tulevat päälle. Kuokkanen muistuttaa, että erotuomarit eivät tee virheitä tahallamme.

Kun tuomari tekee virheen, yleensä häntä solvataan. Eivät toki kaikki, mutta kun pelaaja tekee virheen, yleensä hänelle sanotaan: ”Ei haittaa, pää pystyyn. Virheistä oppii.”

Olen itse nuori erotuomari Suomen Salibandyliitossa. En ole ollut kauan, mutta kirjoitan nyt kaikkien tuomareiden puolesta.

Jos luulet, että me tuomarit kentällä tahallamme teemme virheitä, niin kerron, miten itse haluaisin vetää pelini: Haluaisin viheltää jokaisen pelin jokaisen tilanteen täysin oikein. Ongelma on, että joihinkin tilanteisiin voi olla monia oikeita päätöksiä.

Lisäksi meillä tuomareilla on paljon muutakin hoidettavaa kuin pelkät pelaajat ja rikkeet. Tuomarin vastuulla on monenlaisia asioita, kuten se, että pelikello pysähtyy oikeassa ajassa, maalintekijä ja syöttäjä merkitään oikein ja että peli on kaikille turvallinen.

Yleensä junioripeleissä on nuoria, alaikäisiä tuomareita. Kuulun tähän joukkoon. Kaikki siellä kentällä harjoittelevat, jotta tulisivat paremmiksi siinä, mitä tekevät. Muistakaa, että te aikuiset näytätte mallia lapsille ja nuorille: niin tuomareille ja pelaajille kuin muille katsojille. Yhdessä teillä on suuri vaikutus siihen, haluaako erotuomari, oli hän nuori tai ei, enää jatkaa vai lopettaako hän. Täysin sama koskee pelaajia!

Tuomarina oleminen ei aina ole helppoa. Hyvänä esimerkkinä on se, mitä mentorini kerran sanoi: ”Jos 40 tuomarilla on kaikilla saman verran koulutusta ja pelejä alla, ratkaisut jossakin yksittäisessä tilanteessa voivat vaihdella välillä: Ei mitään rikettä ja pelirangaistus.”

Olen itsekin tehnyt virheitä, mutta opin niistä, kuten moni muukin oppii ja on oppinut.

Miksi pitäisi haukkua ja huudella typeriä asioita, kun tuomari tietää säännöt todennäköisesti sinua paljon paremmin ja yleensäkin tietää, mitä tekee. Kiitos kaikille niille, jotka antavat ja ovat antaneet positiivista palautetta meille.

Jos mielestäsi tuomari ei osaa hommaansa, niin tervetuloa: näytä kuinka hyvin osaat itse viheltää. Kun tilanne näytetään videolta, katsoja saa katsoa sen pariin kertaan normaalilla nopeudella ja eri kuvakulmista, eikä sittenkään osaa sanoa, kunnes näkee hidastuksen.

Meillä on tasan yksi mahdollisuus nähdä tilanne, jos ei lasketa salibandyn korkeinta sarjatasoa F-liigaa mukaan. Ei ole väliä, kuinka nopea tilanne on. Meidän pitää tehdä päätökset paineen alla ja soveltaa erilaisia näkökulmia.

Muistakaa, että me tuomaritkin olemme vain ja ainoastaan ihmisiä. Kaikki tekevät virheitä, ja niiden avulla oppii. En leimaa kaikkia huutelijoiksi, mutta mieti edes kahdesti, olisitko itse voinut vetää pelin tai tilanteen paremmin? Jos ei ole mitään koulutusta, niin uskallan väittää, että huonosti. Useimmat olisivat sijoittuneet väärin tai keskittyneet väärään asiaan.

Älä pilaa kenenkään nautintoa hienosta lajista sillä, että huutelet tyhmiä. Ymmärrän kyllä, että siellä katsomossakin on pelaajien vanhempia ja tunteet voivat olla pinnassa, mutta muistetaan silti edes yrittää.

Suosittelen lämpimästi, että etenkin nuoret tulisivat rohkeasti kokeilemaan tuomarina toimimista. Käy tarvittavat ilmaiset kurssit ja vihellä yksi turnaus.

Nuorelle erotuomarina toimiminen on todella hyvä harrastus. Erotuomarina kohtaa monenlaisia haasteita ja pitää olla pelisilmää. Saa hyötyliikuntaa ja todella hyvän tukiverkoston ympärille. Siitä saa myös rahaa, ja matkakulut maksetaan.

Itse en tee tätä rahan takia, vaan koska tykkään!

Aatu Kuokkanen