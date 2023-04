Raitiotie on olennainen osa kestävää seudullista liikennejärjestelmää ja samalla elinvoimainvestointi, josta Tampereen ja Pirkkalan ohella hyötyy koko Suomi, kirjoittavat Jaakko Stenhäll ja Sirpa Repo.

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot tulevat huhtikuun lopussa tekemään päätöstä raitiotien kolmannen vaiheen toteutussuunnitteluun siirtymisestä välillä Pirkkala–Linnainmaa. Päätös on merkittävä molemmille.

Pirkkalan kannalta tilanteessa on se etu, että päätöksenteossa on mahdollisuus hyödyntää Tampereen kokemuksia. Oppeja raitiotien rakentamisesta on saatu, ja alun perin uskalias yritys on muuttunut rutiiniksi. Hankkeen yhteydessä sekin on havaittu, että raitiotien ympäristö on vetovoimaisinta aluetta koko maassa.

Samalla vetovoimainen raitiotie ohjaa siihen, että kaupunkiympäristön laatuun panostetaan. Rakennuttajilta kannattaa vaatia rakentamiselta hyvää laatua, ja kuntien kannattaa panostaa viihtyisyyteen ja vehreyteen myös itse. Asukkaita ja investoijia niin Tampereen kuin muiden kaupunkien kokemusten perusteella tulee kyllä. Yksittäistä suhdannetilannetta ei kannata liikaa tuijottaa, kun ratkaisua tehdään vuosikymmeniksi. Pirkkalan kannalta raitiotie on tilaisuus rohkeasti pohtia, millaista Pirkkalaa raitiotien varteen halutaan tehdä.

Samalla on olennaista, olipa hallituspohja mikä tahansa, että raitiotielle löytyy riittävä valtion osallistuminen. Raitiotie on olennainen osa kestävää seudullista liikennejärjestelmää ja samalla elinvoimainvestointi, josta Tampereen ja Pirkkalan ohella hyötyy koko Suomi – kuten Tampereen viime vuosien kehityksestä on voitu havaita.

Molemmat kunnat tekevät ratkaisunsa itsenäisesti, mutta samalla on hyvä nähdä, että vaikkapa seudun liikenteen kannalta ratkaisu on yhteinen. Kun mahdollisimman moni nykyinen ja tuleva pirkkalalainen käyttää ratikkaa, helpottaa se autoliikenteen painetta, ja antaa tilaa autoilla heille, joiden joka tapauksessa näin täytyy tehdä. Palvelut, työpaikat ja virkistysmahdollisuudet ovat seudulla yhteiset. Tämänkin takia molempien kuntien kannattaa sanoa rohkeasti kyllä raitiotien seuraavalle vaiheelle – fiksusti ja sujuvasti toimiva kaupunkiseudun arki ja juhla ovat yhteinen asiamme.

Sirpa Repo

kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen (vihr.), Pirkkala

Jaakko Stenhäll

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.), Tampere