Miljardit ovat erilaisia: kansalta vaaditaan miljardisopeutuksia, mutta Fortumin johtoa palkitaan siitä, että he hassasivat miljardeja

Kun lapsemme aikanaan ottavat vastuun, he joutuvat ottamaan suhteellisesti vielä enemmän velkaa, kun heidän on meidän laiminlyöntiemme takia alettava kohentaa yhteiskuntaa, kirjoittaa Paavo Lintula.

Talouskuri sanana ilmentää hyvin sitä, että velka on myös vallan käyttöä: pelko pitää köyhän nöyränä. Pitkän linjan taloustieteilijä Sixten Korkmankin totesi (HS Visio 22.3.): ”Velkapuheissa on ollut kuultavissa oikeiston pelottelun retoriikkaa. Sillä emme me ole millään tavalla jäniksen selässä, että olisi pakko tehdä kiireisiä toimia velan suhteen.” Toinen tunnettu talousvaikuttajamme Vesa Vihriälä sanoi samassa haastattelussa: ”Ei ole aihetta paniikinomaiseen velkahuoleen, talo ei ole juuri kaatumassa päälle.”

Yksi toistetuimpia argumentteja leikkausten ajamisessa on kyllä tunteisiin vetoava: emme saa jättää näin suurta velkataakkaa lapsillemme. Asia ei ole suinkaan niin yksiselitteinen. Voi nimittäin kysyä, onko sitten parempi, että jätämme lapsillemme romahtaneen terveydenhuollon, kärkisijoilta yhä alemmaksi repsahtavan koulujärjestelmän, raihnaiset vanhukset ja rappeutuneen infrastruktuurin?

Kun lapsemme aikanaan ottavat vastuun, he joutuvat ottamaan suhteellisesti vielä enemmän velkaa, kun heidän on meidän laiminlyöntiemme takia alettava kohentaa yhteiskuntaa kuin tyhjästä.

Korkman oli Ylen Ykkösaamun haastattelussa 15.4. Hän totesi, että kuuden miljardin leikkaus yhdistettynä muihin menopaineisiin, kuten puolustusmenojen ja tutkimus- ja kehitysmenojen kasvattamiseen, olisi bruttomääräisesti hyvin suuri: ”Jos mennään enemmänkin kymmenen miljardin euron leikkauksiin kuin kuuden miljardin, niin syntyy kyllä yhteiskunnallisia ongelmia, joilla on myös taloudellinen ulottuvuutensa.”

Korkman tähdensi panostamista taloudellisen pohjan ja veropohjan vahvistamiseen, mikä tarkoittaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja panostamista koulutukseen ja tutkimukseen. Myös vihreään siirtymään tarvitaan tukea. ”Ne ovat se todellinen ratkaisu eikä se, että tehdään pelkästään menoleikkauksia”, Korkman sanoi. Listaan voi lisätä sosiaaliset ja taloudelliset kannusteet syntyvyyden lisäämiseksi sekä terveydenhuoltoon ja eläkkeisiin liittyvät uudistukset työurien pidentämiseksi.

Miljardit ovat kovin erilaisia: kansalta vaaditaan kuuden miljardin sopeutuksia, mutta Fortumin johtoa palkitaan ruhtinaallisesti siitä, että he hassasivat kuusi miljardia valtion rahaa Saksaan ja vielä tuntemattoman määrän miljardeja Venäjälle (HS 15.4.23).

Paavo Lintula

kauppatieteiden tohtori, Tampere