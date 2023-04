Poliitikkojen tulee sitoutua syrjimättömään puhetapaan, kirjoittaa Eveliina Julkunen.

Suomeen on valittu kansanedustajat ja pian koossa on myös uusi hallitus. Uutta hallitusohjelmaa luotaessa ja sen tavoitteista keskusteltaessa on kansanedustajien ja heidän avustajansa sitouduttava jokaisen ihmisen loukkaamatonta ihmisarvoa kunnioittavaan ja syrjintää purkavaan tapaan puhua.

Kenenkään ihmisen tai yhteisön kuvailu "haittana", "kulueränä" tai ”niinä toisina” ei edistä osallisuuden tunnetta, hyvinvointia, työllistymistä tai hyviä väestösuhteita.

Riittävää ei ole, että syrjivään ja rasistiseen puheeseen puututaan, vaan kansanedustajien tulee aktiivisesti edistää antirasistista ja syrjimätöntä puhetapaa. Näitä toimintatapoja voi kehittää esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön luomiin materiaaleihin perehtymällä.

Poliittisista mielipiteistä ja kiistoista huolimatta on kansaa edustavien ihmisten sitouduttava asemassaan demokratian ja yhteiskunnan turvallisuuden peruspilariin: yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän purkamiseen.

Eveliina Julkunen

sosiaalityöntekijä, Tampere