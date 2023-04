Likaiset kumisaappaat eteisessä osoittaa, että lapsi on käynyt tutkimassa luontoa, kirjoittaa Marja-Liis Harju.

Onnekkaassa asemassa on lapsi, joka on saanut kasvaa ympäristössä, missä lika on ikään kuin hyväksyttävää. Lika on suhteellista.

Lika oli iso osa lapsuuttani. Lapset leikkivät kastematoja etsien, etanalla kisaten, puissa kiipeillen ja mäkeä alas kierien. Harva se päivä kaula, kädet ja naama olivat kunnon lian peitossa, puhumattakaan kynsien alla olevasta mullasta.

Vaatteita pestiin harvakseltaan, koska ne pestiin käsin. Niitä tuuletettiin. Kylvyssä käytiin kerran viikossa, koska lämmin vesi piti lämmittää. Mutta tämä ei tarkoittanut sitä, että puhtaiden lakanoiden väliin olisi saanut mennä ilman pesua. Jalat nostettiin lavuaariin, kaula ja kasvot putsattiin vesi-saippua-yhdistelmällä. Intiimialue opetettiin pitämään puhtaana. Liiallisen suihkuttamisen välttäminen osattiin perustella ihon oman suojakerroksen suojelemisella.

Ei ollut suihkepulloja keittiönpöydän pyyhkimiseen, siispä lapsen ei tarvinnut vauvasta asti hengitellä myrkkyjä. Ei ollut allergioita, yliherkkyyksiä, liikkumattomuutta eikä ongelmia keskittymisessä.

Lasten annettiin liata kädet, ja saada hyviä bakteereja mullasta. Mikä vimma nykyvanhemmilla on ylläpitää ylipuhdasta kotia, ja ihanan kevätauringon tullen heti valittaa hiekan kulkeutumisesta lasten mukana sisälle? Tai kumisaappaan mukana kuran? Milloin liasta tuli paha?

Kumisaappaat eteisessä osoittaa, että lapsi on käynyt tutkimassa luontoa, ja samalla varmistanut, että terveys säilyy.

Koetetaan tukea lasten terveyttä sallimalla kotiin kulkeutuva lika, ja hyväksyä sääolosuhteiden muutokset osana elämää.

Marja-Liis Harju

Tampere