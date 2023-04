Toivomme, että nuoret uskovat tulevaisuuteensa ja kokevat työnsä arvokkaaksi ja mahdolliseksi niin kaupan alalla kuin pääministerinä, kirjoittaa Sonja Tahlo.

Kesätyöhaut käyvät kiivaana ja monet nuoret etsivät ensimmäistä kontaktiaan kesätyöhön muun muassa Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta. Palvelualojen ammattiliitto Pam ja Kaupan liitto sopivat tälle ja ensi vuodelle korotetusta maksusta harjoittelulle. Olkoon tämä osoituksena siitä, kuinka arvokkaana ja tärkeinä tätä työtä ja sen tekijöitä pidetään.

Olemme asiakaspalvelutyössä asiakaspalvelijoina niin vaikeina kuin helppoina aikoina. Kohtaamme ihmiset sellaisina kuin he ovat, toisinaan ihanina ja toisinaan hyvin raivostuttavina. Korona-aika osoitti työmme tärkeyden ihmisille, olimme monelle ainoa ja välttämätön kontakti kodin ulkopuoliseen maailmaan. Kannoimme vastuun hymyssä suin, vaikka se ei aina ollut meille itsellekään helppoa aikaa.

Viime aikoina olemme syvästi ihmetelleet muun muassa pääministeriin kohdistuneita vähätteleviä kommentteja, jotka liittyvät hänen aikaisempaan työhönsä kaupan alalla. Sanoilla on valtaa ja valta on vastuuta. Aikuisilla ihmisillä on vastuu sanoistaan ja jokaisen olisi hyvä pysähtyä miettimään millaista maailmaa me olemme sanoillamme rakentamassa. Me todella toivomme, että nuoret uskovat tulevaisuuteensa ja kokevat työnsä arvokkaaksi ja mahdolliseksi niin kaupan alalla kuin pääministerinä.

Sonja Tahlo

johtokunnan jäsen, Pirkanmaan palvelualojen Pamina (Pam) 003 ja Pirkanmaan palvelualojen ammattiosasto Pam 003 ry