Toimintaterapeutin työpanos tulee kohdistaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, kirjoittaa Kirsi Wikman.

Mielipidekirjoituksessaan Johanna Sorvettula ja Ulla-Maija Rajakangas kirjoittivat vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (AL 6.4.). Tekstistä saattoi saada käsityksen, jonka mukaan toimintaterapeutin ammatti ei vaadi “monen vuoden sote-alan koulutusta”. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä toimintaterapeutit ovat korkeakoulutettuja, laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja kuntoutusalan asiantuntijoita, joiden työpanos tulee kohdistaa sinne, missä siitä on eniten hyötyä asiakkaille ja yhteiskunnalle.

On tärkeää, että ympärivuorokautisen hoivan asiakkailla on mahdollisuus oman näköiseensä arkeen ja kuntoutuksesta sinänsä hyötyvät kaikki. Keskustelu sote-alan henkilöstön riittävyydestä tulisi kuitenkin kääntää toimiin, joilla pyritään ennaltaehkäisemään kasvavaa palvelutarvetta. Tässä toimintaterapia on yksi keino. Kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa ja vaikuttavinta, kun se toteutetaan ennaltaehkäisevänä palveluna jo silloin, kun muu avun tarve on ikääntyneillä vielä vähäistä eikä vasta, kun asiakas on jo päätynyt ympärivuorokautisen hoivan piiriin.

Toimintateterapeuttipula vaivaa tällä hetkellä lähes koko maata. Myös tämän takia on olennaista, että toimintaterapeuttiresurssit kohdistuvat oikein ja sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Tämän vuoksi toimintaterapeutin työpanos tulee kohdistaa ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Kirsi Wikman

va. puheenjohtaja, Suomen toimintaterapeuttiliitto