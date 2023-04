Kaksi kouluvalmentajaa kertoo työnteon vaikeuksista Tampereen kouluissa.

Kommentti uutiseen Oppilas hakattiin rajusti tamperelaiskoulussa kesken päivän – Näin kommentoi perusopetuksen johtaja (AL 4.4.).

4.4. Aamulehti uutisoi väkivaltatapauksesta Hatanpään koululla. Perusopetuksen johtaja Kristiina Järvelä kertoi toimista, joita Tampereen kaupunki on tähän mennessä tehnyt väkivallan kitkemiseksi. Yksi keinoista on kouluvalmentajat, joita Tampereen kaupunki on palkannut viimeisten vuosien aikana lähes kolmekymmentä. Kouluvalmentajien tärkeydestä puhuu niin ikään Tampereen opetusjohtaja Ulla-Maija Ojalammi (AL 5.4.).

Kouluvalmentajan kelpoisuusvaatimus on sosionomi, yhteisöpedagogi tai liikunnan ohjaaja, ei uutisessa mainittu nuoriso-ohjaaja. Vaadittavat tutkinnot ovat korkeakoulututkintoja. Tällä hetkellä kouluvalmentajia on kaikissa kaupungin yhtenäiskouluissa. Perusopetuksen johtaja on oikeassa siinä, että kouluväkivaltaan puuttuminen vaatii ennaltaehkäisevää työtä, jota nimenomaan kouluvalmentajat tekevät.

Jotta kouluvalmentajat pystyisivät tehokkaasti puuttumaan koulujen epäkohtiin, tulisi kouluvalmentajien työn epäkohtiin puuttua ensin. Muusta koulujen sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä poiketen kouluvalmentajat eivät siirtyneet hyvinvointialueiden alaisuuteen, vaan pysyivät perusopetuksessa. Tämä jätti kouluvalmentajat myös palkkaharmonisoinnin ulkopuolelle. Tällä hetkellä Tampereen kaupungin palkkakehitys laahaa kouluvalmentajien kohdalla jopa useita satoja euroja kuukaudessa ympäryskuntiin verraten. Kouluvalmentajilta odotetaan ammattitaitoa kouluväkivallan ehkäisyyn, mutta työn vaativuus ei näy palkassa. Alle 2000 euroon jäävä nettopalkka viestii arvostuksen puutetta.

Palkan ohella kouluvalmentajan työlle ei ole annettu resursseja sen toteuttamiseen Järvelän odottamalla tavalla. Kouluvalmentajat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa esimerkiksi työtilojen suhteen. Kaikilla kouluvalmentajilla ei ole lainkaan työskentelytilaa, joka on kohtaamistyössä välttämättömyys. Kuten Aamulehti artikkelissaan kertoi, kouluvalmentaja on melko uusi työnkuva. Avoimiin kouluvalmentajapaikkoihin on kymmeniä hakijoita, mutta samaan aikaan työssä jo olevat uraa uurtaneet ammattilaiset vaihtavat työpaikkaa parempien työolojen ja palkkauksen perässä. Vaihtuvuus ei palvele nuoria eikä lisää hyvinvointia.

Kristiina Järvelä luetteli erilaisia kouluvalmentajan työtapoja. Iso osa kouluvalmentajan työstä on oppilaiden kohtaamista ja kuuntelemista sekä oppilaita hyödyttävän toiminnan järjestämistä. Esimerkiksi Järvelän mainitsema välipalan tarjoaminen edellyttäisi sitä, että Tampereen kaupunki budjetoisi rahaa kouluvalmentajien työskentelyyn oppilaiden kanssa. Tällä hetkellä suurimmassa osassa kouluja rahaa ei ole budjetoitu lainkaan.

Kouluvalmentajan työlle on enenevissä määrin tarvetta muun muassa polarisaation, ilmastonmuutoksen ja pahoinvoinnin värittämässä yhteiskunnassa. Ammattikunnasta on saatu laajalti positiivista palautetta niin nuorilta kuin koulun muiltakin toimijoilta, joten kouluvalmentajiin on syytä panostaa. Tampereen kaupunki on tehnyt hienon päätöksen palkata peruskouluihin osaava ja monipuolinen ammattiryhmä. Nyt tarvitaan enää toimia ammattilaisten pitämiseksi tässä tarpeellisessa työssä.

Kaksi kouluvalmentajaa

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä, jotta kirjoittajille ei aiheudu hankaluuksia työpaikalla.