Hoitajapulan noidankehä on katkaistava – työvoimapula on soten isoin ongelma

Nyt jos koskaan on aika palauttaa hoitoalan kunnia, kirjoittaa Karoliina Kähönen.

Eduskuntavaalit on käyty mutta soten ongelmat nousevat pintaan Tampereella jatkuvasti. Tampereen yliopistolliselta sairaalalta puuttuu kesäksi paljon hoitajia. Ilman hoitajia ei sairaalat pyöri. Nyt on aika avata laaja yhteiskunnallinen keskustelu hoitajapulan ratkaisemiseksi.

Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä toimiin.

Jotta ihmiset pääsevät lääkäriin ja rahaa on riittävästi kaikkien sote-palveluihin, siitä päättää viimekädessä eduskunta ja hallitus.

THL:n arvion mukaan sote-alalle tarvitaan 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2040 mennessä. Neurokirurgian emeritusprofessori Juha Hernesniemi totesi hiljattain osuvasti, että sairaaloiden ainoa tehtävä on hoitaa potilaita ja ketkä hoitavat potilaita? Heitä hoitavat sairaanhoitajat ja sairaanhoitajia ei ole, koska työ ei ole palkittua. Hoitajia ei arvosteta ja arvostus tulee rahasta. Palkalla pitää voida elää. Eivät nuoret välttämättä lähde hoitoalalle, kun tietävät ettei siitä makseta riittävästi palkkaa ja alaa ei arvosteta siten kun pitäisi.

Ei meillä ole koulutettavia, eikä pelkkien koulutuspaikkojen lisääminen auta asiaa. Eläköityneiden hoitajien houkuttelu takaisin töihin kunnon veroporkkanalla voisi ainakin olla yksi idea. Mutta on todella mietittävä, miten saisimme heidät takaisin, ketkä ovat alalta lähteneet. Alalta on lähtenyt sairaanhoitajia noin 40 000. Ja nyt on aivan olennaista miettiä, miten saamme nykyiset ammattilaiset pidettyä. Asioille olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Työvoimapula on soten kaikkein isoin ongelma. Ei paljoa auta jos ihmisiä ei ole, että pohditaan pelkästään palveluintegraatioita, digitalisaatiota tai priorisointeja. Tämä vaatii nyt systemaattista toimintaa.

Noidankehä hoitajapulan suhteen on katkaistava. Miten saadaan ammattilaiset pysymään alalla, työolot varmasti tärkein, että työ on eettisten arvojen mukaista toimintaa, että työtä olisi ilman jatkuvaa ylikuormitusta. Työn organisointi ja johtaminen kuntoon. Toisena myös kilpailukykyinen palkka. Asioiden parantaminen vaatii työntekijöitä. On pelkona, jos alaa vaihtaa yhä useampi, ollaan kriittisessä tilanteessa. Sote-alan ammattilaiset eivät elä umpiossa vaan näkevät miten muilla toimialoilla ihmisiä johdetaan, millaiset on työolot, ja kuinka tekijöitä arvostetaan.

Nyt kun sote-uudistus on tehty, pitää näissä raameissa pystyä parantamaan palvelua, ottamalla käyttöön alueiden parhaita käytäntöjä ja myös uskallettava kokeilla uusia hoitotyön johtamisen ja organisoinnin käytäntöjä. Henkilöstö on otettava mukaan tekemisen kehittämiseen ja heidän ääntään pitää kuulla.

Karoliina Kähönen

aluevaltuutettu (liik.), tohtorikoulutettava, Tampere