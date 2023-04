Kunnille itse moottoritie ei ole mitenkään oleellinen, vaan tärkeintä on sen mahdollistama massiivinen kaavoitus uusien väylien ympärille, kirjoittaa Teemu Hiltunen.

Aamulehti uutisoi 23.3.2023 kyselystä koskien niin sanottua Puskiaisten moottoritietä eli valtatie 3:n uutta linjausta Lempäälästä Pirkkalaan halki arvokkaan lähi- ja virkistysmetsäalueen – LemPi-metsän (AL 23.3.). Kyselyssä moottoritien uutta linjausta kannatti vain 19 prosenttia vastaajista. Vastustajia oli lähes puolet, 48 prosenttia.

Kyselyä kommentoivat lehdessä Ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Pirkkalan pormestari Marko Jarva sekä Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö. Haastateltujen lausunnoista nousi esiin asioita, jotka vaativat tarkennusta.

Ensinnäkin, pitäisi puhua pelkän moottoritien sijaan koko hankealueesta kehäteineen ja kaikkine suunniteltuine kaavoituksineen.

Tämä nousee myös Pirkkalan ja Lempäälän edustajien haastattelussa esiin. Pirkkalan pormestari toivoisi lisää yritystontteja ja Lempäälän kunnanjohtaja työpaikkoja, yrityksiä sekä verotuloja, joita hän pitää luontoa tärkeämpinä. Kunnille itse moottoritie ei siis ole mitenkään oleellinen, vaan tärkeintä on sen mahdollistama massiivinen kaavoitus uusien väylien ympärille. Kunnanjohtajan lausuma, että tie tulisi paikalle, jossa on jo metsässä aukko voimalinjalle, on todella vääristelevä. Uusi moottoritie kulkisi metsäalueella noin 8 kilometriä ja tästä voimalinjan kohdalla vain noin 200 metriä, kun taas muu kaavoitus nielaisisi metsää satoja hehtaareja. Mittakaavaero on valtava.

Toiseksi, maakuntajohtajan epäily, että harva vastaaja tietää, mistä oikeastaan on kyse. Uskon itse, että kyselyn vastustajilla ja Pirkkalan ympäristöyhdistyksen nettiadressin noin 7800 allekirjoittajalla on tarkalleen tieto, mistä on kyse: rakkaan ja arvokkaan luonnon tuhoamisesta. Tämä tulee hyvin esiin adressiin jätetyistä kommenteista, joista huokuu ihmisten hätä ja turhautuminen päättäjien kapeaan näkökantaan, jossa metsäalue nähdään vain tyhjänä tilana.

Kolmanneksi, suunnittelujohtajan kommentti, että tiehanke ei ole paikallispoliittinen kysymys. Maakuntakaava on kuitenkin laadittu Pirkanmaan kuntien valtuutetuista koostuvan maakuntavaltuuston toimesta. Me kuntalaiset voimme myös äänestää valtaan sellaisia henkilöitä, jotka haluaisivat muuttaa maakuntakaavaa luonnon kannalta kestävämmäksi.

Neljänneksi, Elyn ylijohtajan väite, että tien alle jäävä metsäalue ei olisi luontoarvoiltaan arvokasta. Taas jätetään huomiotta koko hankealueen laajuus. Alueella on useita luontoarvoiltaan arvokkaita kohteita: soita, järviä, metsää, kallioita. Puhumattakaan virkistysarvoiltaan arvokkaista kohteista, esimerkiksi Lempäälän Birgitan polku ja Pirkkalan Iso-Naistenjärvi laavuineen sekä Taaporinvuoren-Kurikkakallion luontohelmialue. Nämä kaikki tulisivat kärsimään merkittävää haittaa kuten väylähankkeen yva-selonteossakin varoitellaan.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen 29.3. kokouksen esityslistalla oli yksi tärkeä kohta LemPi-metsänkin kannalta: "Erityisesti metsien (vähintää 3 hehtaaria) saavutettavuus on muita seutuja heikompi". Tätä Tamperetta lähintä laajaa metsäaluetta ei ole varaa tuhota. Sitä puoltaisi myös tuore Tampereen seudun asukastyytyväisyyskysely, jossa tärkeimmäksi tekijäksi nousivat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet.

Teemu Hiltunen

LemPi-metsän puolesta! -kansanliike, Lempäälä