Pienituloisten ihmisten tilanne on ollut hyvin vaikea nopeasti nousseiden elinkustannusten takia, kirjoittaa Anna Järvinen.

Vaalikeskusteluissa osa puolueista esitti sosiaaliturvan leikkauksia keinona tasapainottaa taloutta. Vähemmän kuitenkin käytiin keskustelua leikkausten vaikutuksista ihmisiin, joihin ne kohdistuisivat. Esimerkiksi sosiaalietuuksien indeksijäädytykset tai asumistuen leikkaukset osuisivat erityisesti köyhimpiin ihmisiin ja kurjistaisivat heidän tilannettaan entisestään.

Kuluneen vuoden aikana pienituloisten ihmisten tilanne on ollut hyvin vaikea nopeasti nousseiden elinkustannusten takia. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestön Sosten jäsenjärjestöt edustavat monia pienituloisia ihmisryhmiä. Jäsenistöltämme on tullut viestiä ihmisten taloudellisen ahdingon pahentumisesta: ruoka-avun asiakasmäärät ovat kasvaneet, tukea velkojensa kanssa selviämiseen tarvitsevat aiempaa laajemmat ryhmät, häädöt ovat lisääntyneet. Indeksikorotuksilla on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että hintojen noustessa sosiaalietuuksien ostovoima säilyy.

Asumiseen liittyvät menot vievät suuren osan pienituloisten tuloista. Asumistuella on keskeinen rooli heidän asumisensa turvaamisessa. Siitä leikkaaminen vaikeuttaisi pienituloisten selviytymistä asumismenoistaan ja kasvattaisi riskiä ylivelkaantumisen ja häätöjen lisääntymiseen.

Nyt vaalit on käyty ja hallitusneuvottelut alkamassa. Vallitsevassa tilanteessa ei säästöjä tule hakea köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvasta leikkaamalla.

Anna Järvinen

erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry