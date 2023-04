Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstöleikkauksissa unohdetaan laadukkaan koulutuksen perusta, kirjoittavat Arto Kauppinen ja Johanna Toivanen.

Koulutuksen tutkimuksissa ja puheenvuoroissa ammattikorkeakoulujen merkitys on korostunut. Korkea-asteen koulutus yhdistettynä vahvaan yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa tuottaa juuri sitä osaamispääomaa, jota suomalaiset yritykset eniten tarvitsevat. Myös työhyvinvointi on juhlapuheissa korostunut. Tampereen ammattikorkeakoulun TAMK:in tuoreet henkilöstöleikkaukset ovat kaikkea tätä vastaan.

TAMK:in muutosneuvottelut päättyivät 14.3. Päätökset ovat merkittävät koko ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Työnantaja päätti hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä enintään 28 työsuhteen irtisanomisesta ja 7 tehtävämuutoksesta. Opetushenkilöstöstä 26 nykyisistä yliopettajista saa jatkaa. 16 yliopettajan työ muutetaan lehtoraatiksi.

Lue lisää: Tampereen ammattikorkeakoulun muutosneuvottelut päätökseen: 28 irtisanomista ja 49 muutosta työsuhteisiin

Luottamushenkilöt jättivät erimielisyyskannanoton neuvottelupäätöksistä. Myös TAMK Oy:n hallituksen henkilöstöedustaja jätti asiasta päätetyissä kokouksissa eriävän mielipiteen. Erimielisyyksien syynä olivat muutosneuvottelun perusteet sekä muutosneuvotteluihin ryhtyminen itsessään. Nyt tehtäviin muutoksiin olisi voitu henkilöstön edustajien näkökulmasta päästä ilman muutosneuvotteluja ja irtisanomisia työnantajan direktio-oikeudellakin, esimerkiksi kehityskeskusteluiden ja työnjohdon avulla. Tulevaisuuden rahoitusvajetta olisi voitu hoitaa väliaikaisesti esimerkiksi sijoitusvarallisuutta hyödyntäen, jolloin ei olisi tarvinnut toimia epävarmojen korkeakoulutuksen rahoitusennusteiden varassa.

Muuttuvan ympäristön mukana on ammattikorkeakoulutuksenkin kehityttävä, mutta jokaisen uuden kokeilun jälkeen on syytä myös katsoa tulokset, ennen kuin hypätään seuraavaan muutokseen. Tampereen ammattikorkeakoulussa on eletty jatkuvien muutosten ajanjaksoa jo useampia vuosia. Ammattikorkeakoulun henkilöstö ansaitsisi työrauhan.

Kululeikkaukset ja henkilöstövähennykset ovat aina arvovalintoja. Henkilöstömenoihin kohdistuvat säästöt tulisi ensisijaisesti tehdä ennakoivasti eläköitymisten, työtehtävämuutosten, palvelurakennemuutosten ja johtamisjärjestelyjen kautta, jolloin irtisanomisia ei tarvittaisi. Nyt Tampereen ammattikorkeakoulussa päätetyt muutokset vaikuttavat väistämättä työn tekemiseen ja annettavaan opetukseen. Samoin muutoksilla on pitkäaikainen vaikutuksensa työhyvinvointiin, -kykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin. TAMK:in henkilöstö on jo nykyisellään venynyt ja ylikuormittunut – myös työhyvinvointi on heikentynyt. Työn määrä ei pelkillä päätöksillä vähene. Niiden lisäksi tarvitaan priorisointia ja poissulkemista. Resurssien vähetessä tarvitaan selkeä tulevaisuuskuva sekä askelmerkit, joilla sitä kohti kuljetaan.

Me allekirjoittaneet näemmekin, että tehdyt päätökset heikentävät Tampereen ammattikorkeakoulun kykyä vastata Pirkanmaan elinkeinoelämän tarpeisiin. Päätöksessä myös väheksytään henkilöstön merkitystä laadukkaan ammattikorkeakoulutuksen avaintekijänä.

Arto Kauppinen

OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja

Johanna Toivanen

puheenjohtaja, OAO-YLL -jaos, OAJ Pirkanmaa, varapuheenjohtaja, Ammatilliset opettajat AO ry