Hoivakodit ovat vanhusten loppuelämän koteja, mutta Suomessa niitä ajatellaan ensisijaisesti sairaanhoidollisina yksikköinä, kirjoittavat Johanna Sorvettula ja Ulla-Maija Rajakangas.

Sote-alan työvoimapula on ollut kestoteema jokaisten vaalien alla viimeiset kymmenen vuotta. Tämä kerta ei tehnyt poikkeusta. Suomen väestö ikääntyy, ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin tarvitaan kipeästi tekijöitä.

Tilanne näkyy konkreettisimmin yksityisessä vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa, jossa joudutaan pitämään kiinni yli 3 000 paikkaa puuttuvien sote-ammattilaisten takia. Hoivapaikkaa tarvitsevat vanhukset makaavat päivystyksissä tai ovat kotona riittämättömän avun varassa.

Toinen silmiä avaava luku on 200 000. Se kertoo, kuinka monta sote-alan työntekijää Suomeen tarvitaan vuoteen 2035 mennessä, mikäli emme pikaisesti ala ajatella ja toimia uudella tavalla. Emme voi kouluttaa kokonaista ikäluokkaa yksistään sote-alan töihin. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää edellä mainittu keino: ajatella ja toimia uudella tavalla.

Sote-alan työvoimapulan avaimet ovat vanhusten hoivassa. Hoivakodit ovat vanhusten loppuelämän koteja, mutta Suomessa niitä ajatellaan ensisijaisesti sairaanhoidollisina yksikköinä. On selvää, että hoivakodeissa asuvat vanhukset tarvitsevat ympärilleen terveydenhuollollista osaamista, mutta se on vain yksi osa heidän tarpeistaan. Vanhuksilta itseltään kysyttäessä he toivovat voivansa säilyttää vanhat harrastuksensa ja kiinnostuksen kohteensa hoivakotiin muuttaessaan. Tätä voivat tukea muun muassa toimintaterapeutit ja kerho-ohjaajat. Syömisessä, peseytymisessä ja muissa arjen toiminnoissa voi auttaa turvallinen ihminen, jolla on halu ja kyky kohdata vanhus. Monen vuoden sote-alan koulutusta se ei vaadi.

Seuraavan hallituksen on kiireesti otettava järki käteen hoivan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa. Lisäksi viranomaiset on ohjeistettava sallimaan nykyisen lain jo mahdollistama monipuolinen henkilöstörakenne vanhusten hoivaan. Tällöin vapautamme pitkälle koulutetut lähi- ja sairaanhoitajat terveydenhuollollisiin tehtäviin.

Oman väen lisäksi tarvitsemme paljon ulkomaista työvoimaa. Suomen viranomaisten ja päättäjien on tehtävä tarvittavat toimenpiteet, jotta Suomi on houkutteleva kohde ulkomaisille hoitajille. Tärkein kehityskohde on nykyistä sujuvampi tutkintojen tunnustaminen.

Tällä hetkellä filippiiniläinen sairaanhoitaja nousee Manilassa lentokoneeseen korkeasti koulutettuna sairaanhoidon asiantuntijana. Laskeutuessaan Helsinkiin hän on hoiva-avustaja, joka joutuu aloittamaan pitkän koulutuspolun päästäkseen tekemään osaamistaan vastaavaa työtä.

Sirkustemppuja työvoimapulaan ei ole, eikä niitä tarvita. Sen sijaan tarvitaan ripeyttä, rohkeutta ja avarakatseisuutta.

Johanna Sorvettula

toimitusjohtaja, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Ulla-Maija Rajakangas

toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry