Oma lukunsa on, että purkaminen myös poistaa eri aikakausien kerroksia kaupungista, joita pitäisi pikemmin vaalia, kirjoittavat Kalervo Kummola ja Jaakko Stenhäll.

Tampereen keskusta täydentyy erityisesti raitiotien ympärillä vauhdikkaasti. Tämä on valtaosin hyvä ja toivottu kehitys, jota myös niin tunnelin kuin areenan kaltaisilla elinvoimainvestoinneilla on tavoiteltu. Tampereen kehitystä seurataan muissa Suomen kaupungeissa ansaitulla kateudella. Täydennysrakentaminen tuottaa myös kaivattuja asuntoja eri puolille kaupunkia, ja vähentää samalla segregaatiota.

Kuten kaikkiin voittopuolisesti hyviin asioihin, myös tähän liittyy kuitenkin myös haasteita, joista on syytä nostaa esiin yksi. On nimittäin käynyt niin, että täydentämisen yhteydessä usein melko tuoreitakin rakennuksia laitetaan matalaksi, samalla kun täydennysrakentamisella saatava lisärakentamisen hyöty jää usein verrattain pieneksi. Vaikka purkavallekin täydennysrakentamiselle on joskus paikkansa, ei sen pitäisi olla keinojen kärkipäässä.

Purkaminen ja uudelleen rakentaminen aiheuttaa toisaalta hiilipiikin, ja on materiaalinkäytönkin kannalta kestämätöntä: rakentaminen ei saisi olla kertakäyttöistä toimintaa.

Oma lukunsa on tietenkin sekin, että purkaminen myös poistaa eri aikakausien kerroksia kaupungista, joita pitäisi pikemmin vaalia. Myös julkisesti omistetut ja hallinnoidut tahot ovat tässä toiminnassa ikävä kyllä kunnostautuneet, ja eri kohteita edelleen esitetään purettavaksi. Pitkäjänteisempää otetta tarvitaan niin kaupungin kuin muidenkin toimissa.

Hyviäkin esimerkkejä kunnostamisesta onneksi on. Esimerkiksi tamperelainen kiinteistösijoittaja Pentti Välkki on osoittanut useassa kohteessa, miten eri-ikäistä rakennuskantaa voidaan kunnostaa – hyvänä esimerkkinä nyt työn alla oleva Tempon talo. Myös uudelle paikalle siirretty vanha tavara-asema on lunastanut paikkansa.

Välineitä kestävämpään, ja vähemmän purkavaan, täydennysrakentamiseen on laitettu hiljattain uusittuun asunto- ja maapolitiikkaan. Vielä pitää varmistaa, että nämä otetaan käyttöön.

Kalervo Kummola

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja (kok.), Tampere

Jaakko Stenhäll

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.), Tampere