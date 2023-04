Vain kolmannes valtionhallinnon työntekijöistä kokee resurssien riittävän työtehtävien suorittamiseen määräajassa ja huolellisesti, kirjoittaa Ainomaija Rajoo.

Suomen vahvuutena on väkevä luottamus hallintoon. Tämän ansiosta olemme toistuvasti maailman onnellisin maa: palvelut toimivat, lainsäädäntötyö on laadukasta ja valvonta tehokasta. Kaikki tämä on uhattuna, jos valtiohallinnon supistamista jatketaan myös ensi hallituskaudella.

Selvitimme Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuissa valtionhallinnossa työskentelevien työkuormaa. Kyselyn tulokset ovat musertavaa luettavaa. Vain kolmannes valtionhallinnon työntekijöistä kokee resurssien riittävän työtehtävien suorittamiseen määräajassa ja huolellisesti. Lähes puolet kokee vähintään viikoittain työkuormansa liian suureksi. Sama määrä arvioi, että virheiden ja vahinkojen riski on kasvanut kahden viime vuoden aikana.

Hallinto nähdään helppona leikkauskohteena. Todellisuudessa hallintoa on supistettu jo vuosikymmeniä. Valtiosektorin henkilöstö on väheni 1980-luvun alusta 2020-luvun alkuun noin 130 000 hengellä. Tämä on enemmän kuin Kuopiossa on asukkaita. Valtionhallinnon työntekijöiden suhde julkisen sektorin kokonaismenoihin on Euroopan unionin pienimpiä.

Perustuslakivaliokunta, oikeuskansleri ja lainsäädännön arviointineuvosto ovat pitkään kantaneet huolta valtionhallinnon resurssien pienuudesta. Silti vuodesta toiseen hallinnosta leikkaaminen esitetään ratkaisuna valtiontalouden ongelmiin.

Uusi eduskunta ja tuleva hallitus päättävät valtionhallinnon tulevaisuudesta. Hallinnosta leikkaamalla emme pelasta taloustilannetta. Päinvastoin synnytämme lisää kuluja lisääntyvinä sairauspoissaoloina, virheiden ja oikeusturvaloukkausten paikkaamisina jälkikäteen, lainsäädäntötyön heikentymisenä ja yhteiskunnan kasvavana luottamuspulana. Tai kuten kyselyyn vastannut valtionsektorin työntekijä asian tiivisti: ”Henkilöstöresurssit on puristettu minimiin. Tämän pienemmällä porukalla ei lakisääteisiä tehtäviä pysty hoitamaan.”

Ainomaija Rajoo

erityisasiantuntija, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry